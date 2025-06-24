Ağzından gerçekten bal akıyor: 'Arıları öpebilen adam'

"Allah’ın bir mucizesidir. Temiz hayvanlardır. Allah, bu güzel hayvanları biz insanlar için yaratmıştır. Arkadaşlarım beni arı lakabı ile çağırıp, arı adam diyorlar. Arılarla ilişkim var. Ustalaşınca sokmazlar. Arılardan korkmuyorum, korktuğun zaman, zarar verdiğinde arı saldırır. Ölüme de sebep olabilir. Ama ısırması şifalıdır. Bir arının ısırığı bin iğneden daha şifalıdır. Beni sokmuyorlar, ama sokmasını istiyorum"