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ANKARA

Aile içinde bir kutlama yapıyoruz

AK Parti’nin 18. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri hakkında bilgi veren Mahir Ünal, “Aile içinde bir kutlama yapıyoruz. Kendisini aileden görenleri davet ediyoruz” dedi. Kutlamaların yarın yapılacağını belirten Ünal, o güne özel ‘zaman tüneli’ hazırladıklarını, AK Parti’nin tarihinin yıl yıl anlatılacağını söyledi.

Hüseyin Likoğlu Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18. yıl dönümü etkinliklerinde partililere seslenecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18. yıl dönümü etkinliklerinde partililere seslenecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti’nin 18. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri için “Aile içinde bir kutlama yapıyoruz. Kendisini aileden görenleri davet ediyoruz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, partisinin genel merkezinde ajans, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Ünal, 14 Ağustos’un Kurban Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle 23 Ağustos’ta yapılacak AK Parti’nin 18. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi, sorularını cevapladı.

Mahir Ünal

18. YIL MARŞI

Ünal, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ATO Congresium’da düzenlenecek kutlamalara parti kurucuları, milletvekilleri, MKYK üyeleri, belediye başkanları, il başkanları, kadın ve gençlik kolları MKYK üyeleri, parti kurulları, bakanlar, eski milletvekillerinin katılacağını açıkladı.

AK Parti’nin kuruluş yıl dönümüne özel 18. yıl marşını hazırlattıklarını bildiren Ünal, AK Partinin 18 yılını anlatan bir film yayımlayacaklarını söyledi.

ZAMAN TÜNELİ

O güne özel bir “Zaman Tüneli” hazırladıklarını dile getiren Ünal, “Zaman tünelinde herkes var. 2001’den başlayarak tüm aktörlerin ve AK Parti’nin tarihinin yıl yıl anlatıldığı 18 yılın sergisini yapacağız” dedi. Ünal, ayrıca birim başkanlıklarının da etkinliklerini tanıtmak için stantlar açacağını dile getirdi.

Ünal, bir soru üzerine, “Yeni parti oluşumuna destek veren önceki dönem milletvekilleri davet edilmeyecekler. Aile içinde bir kutlama yapıyoruz. Kendisini aileden görenleri davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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