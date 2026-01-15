Yeni Şafak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları açıklandı: Kariyer Kapısı personel alımı sonuçları için tıklayın

15/01/2026, Perşembe
15/01/2026, Perşembe
Personel alımı sonuçları Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım platformuna (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) yüklendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığın bünyesinde görev yapacak 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçları Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım platformundan (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) öğrenebilirsiniz.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere 15.12.2025 tarihinde yayınlanan 3.000 Sözleşmeli Personel Alım İlanına 15.12.2025-26.12.2025 tarihleri arasında başvuru yapan adayların başvuruları incelenerek sonuçlar Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım platformuna
yüklenmiştir" denildi.

Bakan Göktaş: "Ailemize hoş geldiniz" diyerek duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Bakan Göktaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 3.000 sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı. Sonuçlara, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden ve http://aile.gov.tr adresi “Duyurular” bölümünden ulaşabilirsiniz. Aramıza katılan yeni çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Büyük ailemize hoş geldiniz!




