Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı sonuçları açıklandı: Kariyer Kapısı personel alımı sonuçları için tıklayın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığın bünyesinde görev yapacak 3 bin sözleşmeli personel alım sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçları Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım platformundan (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) öğrenebilirsiniz.
Bakan Göktaş: "Ailemize hoş geldiniz" diyerek duyurdu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Bakanlığımız bünyesinde görev yapacak 3.000 sözleşmeli personel alım sonuçları açıklandı. Sonuçlara, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden ve http://aile.gov.tr adresi “Duyurular” bölümünden ulaşabilirsiniz. Aramıza katılan yeni çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Büyük ailemize hoş geldiniz!