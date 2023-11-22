Ailesinden helallik istemiş

Kuvvetli fırtına nedeniyle sürüklenerek mendireğe çarpan Kafkametler adlı kuru yük gemisinin 11 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. AFAD Başkanı Okay Memiş, 159 kişinin arama kurtarama ekibiyle çalıştıklarını belirterek, “4 tane su altı robotu kullanıyoruz. Şu an hava muhalefeti yok ama dipte görüş mesafesi düşüyor. Dronlarımızı da kullanıyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerimize 24 saat devam ediyoruz. Karadan yüzey taramasına ekiplerimiz devam etti. Geminin yeri tespit edildi. Dalgıçlarımızdan yeni bilgiler almaya çalışıyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik” diye konuştu.

YÜZEY TARAMASI SÜRÜYOR

Geminin battığı noktanın askeri bir bölge olduğunu söyleyen Memiş, “Hava şartlarının olduğu sırada tespitlerimiz vardı. Tahmin ettiğimiz yerde bulduk. Derinliği 25 metre olan bir yer. Orada tonlarca kaya parçalarını dalgalara paramparça etmiş. Şu an bölge arama tarama için uygun. Dalgıçlarımız sürekli dalış yapıyor. Yüzey taramasına devam ediyoruz. Helikopter ve dronlarla çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

TELSİZCİ HELALLİK İSTEMİŞ

Gemide telsizci olarak görev yapan ve kayıp olan mürettebattan Mustafa Nacar’ın kardeşi Ahmet Nacar, ağabeyinin en son babasına ‘’Hakkınızı helal edin gemi karaya oturdu. Batıyoruz’’ yazılı mesaj gönderdiğini ifade etti. Mesajın ardından defalarca kez telefonla aramalarına rağmen ağabeyine ulaşamadık-larını anlatan Ahmet Nacar, ‘’Ağabeyim Mustafa sabah saat 10:09 sıralarında, babam Mehmet Nacar’ın telefonuna, ‘Hakkınızı helal edin. Gemi karaya oturdu. Batıyoruz’ yazılı mesaj atmış. Ondan sonra iletişimimiz koptu. Defalarca kez telefonla aradık ama ulaşamadık. Şu an elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Hiçbir haber yok, bilgi yok’’ diye konuştu. Baba Mehmet Nacar, mesaja bakarak gözyaşı dökerken oğlundan gelecek umutlu haberi bekliyor.

ÜMİDİMİZ YOK

Kayıp mürettebattan gemide yağcı olarak çalışan Ömer Hebip’in ailesi, dün Ereğli ilçesine gelerek çalışmaları izlemeye başladı. İstanbul’dan bütün ailesinin geldiğini söyleyen Hebip’in dayısı Soner Bebek, “Arkadaki aramada benim yeğenim var. Dünden beri buradayız, hayırlı haberleri bekliyoruz ama pek ümidimiz yok. Herkes elinden geleni yapıyor. Fırtınadan bir gün önce beni aramıştı, en son o zaman konuşmuştuk. Mutluydu” ifadelerini kullandı.

BATIYORUZ!

Kayıp geminin güverte sorumlusu Tamer Özer’in çocukları Atınç ve Alper Özer de, mendirekte çalışmaları takip ederek, umutla gelecek haber bekliyor. Atınç Özer ise “Ben sabah sabah 08:42 gibi telefonla aradım babamı. Çalıyordu. Sonra saat 10:30-11:00 gibi aradım telefonuna ulaşamadım. O aralarda muhtemelen boğulma, panik anları vardı herhalde. Sonra iletişimiz kesildi. Babam güverte sorumlusuydu. Ereğliliydi” dedi.

Metin Usta

20 yıl önce bir tek o kurtulmuş

Kafkametler adlı kuru yük gemisinde aşçı olarak çalışırken hayatını kaybeden Metin Usta (61) son yolculuğuna uğurlandı. Giresun’un Görele ilçesinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Usta, Sağlık Köyü’ndeki aile kabristanlığına defnedildi. 35 yıldır denizde çalışan Usta’nın kardeşi Metin Usta ise, ağabeyinin 20 yıl önce Çanakkale Boğazı’nda bir gemi kazasından kurtulduğu belirterek, “O kazada tek kardeşim kurtulmuştu. Bütün arkadaşları öldü. O kazada hafızasını uzun süre kaybetti” diye konuştu.

Gemiyi yerli cihaz buldu

Yer altı görüntüleme cihazları eğitmeni Nurettin Akpınar, sabah saatlerinde geminin yeri ve yaşam alanının yerli ve milli su altı görüntüleme cihazı ile tespit edildiğini açıkladı. Akpınar, “Bu cihazlar daha önce yüzyılın afeti olan deprem bölgesinde kullanıldı. İnsan altında canlı ve cansız insan arandı. Su altı ve toprak altı görüntülemeye sahip. Termal ve manyetik sensörlerle 50 metreye kadar canlı veya cansız aradığımız nesneleri tespit edebiliyoruz” ifadelerini kullandı.







