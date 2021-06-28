Gündem AK Parti çalışma başlattı 800 belediyede de canlı ihale dönemi
ANKARA

AK Parti çalışma başlattı: 800 belediyede de canlı ihale dönemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “İhaleleri canlı yayınlayın” talimatıyla AK Parti’li 800 belediye harekete geçti. Birçok belediyenin ihaleleri canlı verdiğine dikkat çeken AK Parti kurmayları, yapmayanların da artık ihaleleri canlı vereceğini belirtti. Kaynaklar, “Cumhurbaşkanımız, kamu vicdanında en ufak bir kara nokta kalsın istemiyor” dedi.

Osman Özgan Yeni Şafak
AK Parti çalışma başlattı: 800 belediyede de canlı ihale dönemi
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçtiğimiz hafta AK Partili belediye başkanlarıyla yaptığı istişare toplantısında, “İhaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin, hatta tüm ihaleleri canlı yayınlayın” sözleri üzerine AK Parti’li belediyeler çalışma başlattı. Belediye ihalelerinin nasıl yapılacağı kanunda hüküm altına alınıyor. Ihalelerin canlı yayında yapılmasına ilişkin herhangi bir kanuni zorunluluk bulunmuyor. Buna karşın Kayseri ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin de aralarında bulunduğu AK Parti’li birçok belediye ihaleleri canlı yayında yapıyor. Canlı yayın yapmayan belediyeler ise ihaleleri kamera kaydına alıyor.

Erdoğan'dan AK Partili belediye başkanlarına talimat: İhaleleri canlı yayınlayın
GÜNDEM
Erdoğan'dan AK Partili belediye başkanlarına talimat: İhaleleri canlı yayınlayın

ŞEFFAF SÜREÇ

  • Erdoğan’ın açıklamasının ardından diğer belediyeler de ihalelerin canlı yayında yapılması için harekete geçti. Belediyeler tarafından duyurusu yapılan ihalelere ilişkin süreç şöyle işliyor: Belediye ihalenin ilanını yapıyor. Müracaatlardan sonra ihalenin yapım tarihi ve saati belli oluyor. İhale saatinde hazır bulunan firmaların dosyaları tek tek komisyonun huzurunda açılıyor. Sonrasında ihaleye katılan firmaların teklifleri açıklanıyor. İşte salonda yapılan tüm bu ihale süreci, AK Parti’nin 800 büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyesinde de artık canlı yayınlanacak.Belediyelerin bunun için sadece ihale salonuna gerekli sistemi kurması gerekecek. İhale saati geldiğinde ise belediyenin internet sitesi üzerinden ilanın yapıldığı bölümden canlı yayın başlatılacak.

VATANDAŞ İZLEYECEK

Böylelikle isteyen vatandaş, tüm belediye ihaleleri bu yolla takip edebilecek. AK Parti kaynakları, birçok AK Partili belediyenin ihaleleri zaten canlı yayında yaptığını dikkat çekerken, “Bununla ilgili yasal bir kaide yok. Bütün belediyeler bunu hayata geçirecek. Bir kısmı zaten bunu hayata geçirmiş vaziyette. Eksik kalan belediyelerimiz varsa, onlar da bu talimatın ardından artık bu sistemi hayata geçirecektir” diye konuştu.

EN UFAK KARA NOKTA KALMAYACAK

  • Kaynaklar, “Cumhurbaşkanımız, bütün belediye ihalelerinin şeffaf, her türlü şaibeden uzak, hesap verebilir, kafalarda herhangi bir kuşku bırakmayacak şekilde kamunun gözü önünde yapıldığının görünmesini istiyor. Bu yasal zorunluluk mu? Değil. Ancak kamu vicdanında en ufak bir kara nokta kalsın istemiyor” dedi.
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