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POLİTİKA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı'dan ekonomi değerlendirmesi: Türkiye Erdoğan liderliğinde yürüyüşünü sürdürecektir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, "Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, ekonominin rasyonellik kurallarını dikkate alarak, hattı değil, sathı gözeterek, yürüyüşünü sürdürmeye devam edecektir" dedi.

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Haber Merkezi AA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcıdan ekonomi değerlendirmesi: Türkiye Erdoğan liderliğinde yürüyüşünü sürdürecektir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde ekonominin rasyonellik kurallarını dikkate alarak, hattı değil, sathı gözeterek, yürüyüşünü sürdürmeye devam edecektir" ifadesini kullandı. Yazıcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sağlam temellere dayalı güçlü geleneklere sahip olduğunu vurguladı.

  • Türk milletinin en büyük gücünün, kardeşlikten beslenen bütünlüğü olduğunu belirten Yazıcı, şunları kaydetti:
  • "Ülkemizi faiz kuşatmasıyla zora sokmak isteyenler, düşük faiz politikasına karşı döviz kurunu rasyonellik dışında araçsallaştırmaya çalışmakla asla sonuç alamazlar, alamayacaklardır. Türkiye düşmanları ve onların iş birlikçilerinin eylem ve işlemleri, hiç kimseyi paniğe ve tehevvüre sürüklemesin. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, ekonominin rasyonellik kurallarını dikkate alarak, hattı değil, sathı gözeterek, yürüyüşünü sürdürmeye devam edecektir. Bu kararlı duruştan asla vazgeçmeyeceğiz."

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