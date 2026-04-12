AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi: Türkiye'nin diplomatik ve kararlı duruşuna karşı bir hazımsızlık var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği iç cephemizi güçlendirme vurgusunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmekteyiz." dedi.

Zorlu, Altay Dağları ve çevresinden gelen Kazak Türkleri'nin uzun yıllardır yaşadığı, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Altay Köyü'nde düzenlenen ve hava şartları nedeniyle bugüne ertelenen Nevruz Bayramı kutlama programına katıldı.

Programda, etkinlik alanına gelen katılımcılara, nevruzun tarihsel ve kültürel anlamını yansıtan video gösterimi yapıldı.

Protokol üyeleriyle birlikte mehteran ve atlı kortej yürüyüşüne katılan Zorlu, burada yaptığı konuşmada, geçen hafta akademisyenlerle Kazakistan'ın Türkistan şehrine gittiklerini söyledi.

Türkistan'ın Hoca Ahmet Yesevi'nin ruhani ikliminde sadece Kazakistan'ın değil bütün Türk dünyasının manevi başkenti olma özelliği taşıyan bir merkez olduğunu ifade eden Zorlu, orada bir başlangıca imza attıklarını anlattı.

Zorlu, Hoca Ahmet Yesevi yolunda ahilik ve Ahi Evran başlıklı bir çalışma gerçekleştirdiklerini, güzel bir neticeye ulaştıklarını ve ahiliği UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne aldırmak için ortak bir girişimi birlikte başlatmak istediklerini dile getirdi.

Nevruzun kadim Türk tarihinin ortak geçmişinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Zorlu, ortak bayram olarak binlerce yıldır kutlandığını belirtti.

Bu yıl da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde Gaziantep'te nevruz kutlamalarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Zorlu, "Türkiye'nin teklifiyle, değerli devlet başkanlarının kabulüyle, Türk Devletleri Teşkilatı'nın ortak resmi anma ve bayram günü olarak da artık kutlanacaktır. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki günlerde hep birlikte bu kutlu güne resmi bir hüviyet kazandırma konusunda da girişimlerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.





"Bizim için yok hükmündedir"

Zorlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Dün akşam saatlerinde İsrail tarafından bazı mesajların kamuoyuna yansıdığına dikkati çeken Zorlu, şunları kaydetti:

"O mesajları okumaya bile dilim el vermiyor çünkü bizim için yok hükmündedir. Katil Netanyahu'nun ve o zihniyetinin ortaya koyduğu iki tane önemli hedef olduğunu görüyoruz. Birincisi devletimizin birliğini, iç cephesini hedef alan bir anlayış olduğunu görüyoruz. İkincisi de Türkiye'nin bölgesinde barış, huzur ve güven esaslı o diplomatik ve kararlı duruşuna karşı bir hazımsızlık olduğunu görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, bölgemizi saran bu ateş çemberine karşı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 86 milyon yurttaşımızı bu tehlikelerden bertaraf eden duruşunu neden ve nasıl devam ettirmeli sorusunun cevabının da aslında dün akşamki o hadsiz mesajlarda görüyoruz. Özellikle 2024 yılı ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği iç cephemizi güçlendirme vurgusunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmekteyiz. Bugün Altay köyünde Doğu Türkistan'dan Kerkük'e, Karabağ'dan Üsküp'e 300 milyona yaklaşan nüfusuyla büyük Türk dünyasının nasıl bir araya gelebildiğini hep birlikte görüyoruz."

Milletin, güçlü liderliklerinin, güçlü devletin ve dayanışma ruhunun yanında olduğunu vurgulayan Zorlu, Türk dünyasının bu gücün ve ilerleyişin yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Zorlu, hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere bütün kurumlarda Türk dünyasına karşı yaklaşımlarının çok net olduğuna dikkati çekerek, "Biz, gönül coğrafyamızı bir bütün olarak kabul ediyoruz. Nerede olursa olsun kültürel zeminde birliğimizi tahkim etmenin, güçlendirmenin bulunduğumuz her coğrafyada barış ve huzurun temeli olacağına yürekten inanıyoruz. İnşallah Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı olarak geçen yıl başlattığımız çalışmaları bundan sonra da devam ettireceğiz. İnşallah burada toplanışımız önümüzdeki yıl daha da büyük bir buluşmaya, uluslararası bir şölene çevrilecek. Bunun da destekçisi olacağımızı buradan ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Vali Nedim Akmeşe ise nevruzun yalnızca baharın gelişi değil, yeniden doğuşun, birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın güçlü ifadesi olduğunu söyledi.

Nevruzun doğanın uyanışıyla birlikte umutların yeşerdiği, kardeşlik duygularının pekiştiği müstesna bir zaman dilimi olduğunu belirten Akmeşe, "Bu kadim gelenek farklı coğrafyalarda yaşatılmış olsa da her zaman aynı ortak değerde buluşmuştur, birlikte olma ve birlikte güçlenme iradesi. Bizler de bu anlayışla hazırladığımız programımızı, kültürel değerlerimizi yansıtan bütüncül bir yaklaşımla hayata geçirdik." dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de kutlamaların Niğde için önemli bir program olduğunu dile getirerek, Nevruz Bayramı kutlamalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Ulukışla Kaymakamı Emir Osman Gökçe ve Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev da programda konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından program çeşitli etkinliklerle devam etti.

Kürşad Zorlu, programın ardından şehit Ömer Halisdemir'in Çukurkuyu beldesindeki kabrini de ziyaret etti.



