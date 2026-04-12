MSB'den İsrail’e meydan okuyan 'Başkomutan' fotoğrafı: 'Buralarda herkesin sözü biz konuşana kadar'

Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda düzenlenen iftar programı sırasında bir asker Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a selam verirken.
Milli Savunma Bakanlığı bir Mehmetçik'in 'Başkomutan' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a selam verdiği ana ait fotoğrafı çarpıcı bir not ile paylaştı. Paylaşımın terör devleti İsrail'in başbakanı Netanyahu ve bazı İsrailli bakanların Türkiye'yi hedef alan açıklamalarından sonra yapılması dikkat çekti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
Bakanlığın X hesabından paylaşılan karede, Ankara Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda düzenlenen iftar programı sırasında bir askerin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
’a selam verdiği an yer aldı.
Söz konusu kareye
"Buralarda herkesin sözü biz konuşana kadardır... Tarih iyi bilir."
notu düşüldü.
Fotoğrafta Erdoğan'ın sağında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, solunda ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yer aldı.
Bu ziyaret sırasında Erdoğan, iftarın ardından 15 Temmuz kahramanı
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir
'in anıtında dua etmiş ve askeri personelle bir konuşma gerçekleştirmişti.
Katliam şebekesi Erdoğan'ı hedef aldı
Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir ve Dışişleri Bakanı Yisrael Katz geçtiğimiz gün Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan skandal sosyal medya paylaşımları yapmıştı.
Katil Netanyahu, İran’a karşı savaşı sürdüreceğini ifade ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alarak,
"Benim liderliğim altındaki İsrail, İran’ın terör rejimi ve onun vekilleriyle mücadeleye devam edecek; oysa Erdoğan, bu güçlere taviz veriyor ve kendi Kürt vatandaşlarını katlediyor"
hezayanında bulunmuştu.
