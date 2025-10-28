AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan İsrail'e sert tepki: Katliam odaklı zihniyetin yansıması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sert tepki göstererek "Bu tür adımlar, katliam odaklı bir zihniyetin yansımasıdır. Gazze’de yaşananlar, herhangi bir güvenlik gerekçesiyle açıklanamayacak ölçüde sistematik bir soykırıma dönüşmüştür" ifadelerini kullandı. Netanyahu'nun yeni saldırı talimatının barış çabalarına doğrudan bir saldırı niteliğinde olduğunu belirten Ala, uluslararası topluma 'sessizlik suça ortak olmaktır' uyarısında bulunarak İsrail'e karşı bağlayıcı adımlar atılması çağrısı yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki saldırıların sürdürülmesi talimatına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

"BARIŞ ÇAĞRILARINI HİÇE SAYAN POLİTİKA"

Ala özetle şunları söyledi:

"Netanyahu’nun, Gazze’de süren ağır insani yıkıma rağmen ordusuna yeni saldırılar düzenleme talimatı vermesi, barış çabalarına doğrudan bir saldırı niteliği taşımaktadır. Bu karar, bölgedeki sivillerin güvenliğini hiçe sayan, diplomatik çözüm yollarını tahrip eden ve uluslararası toplumun barış çağrılarını alenen hiçe sayan bir politikanın ürünüdür. Bu tür adımlar, katliam odaklı bir zihniyetin yansımasıdır. Gazze’de yaşananlar, herhangi bir güvenlik gerekçesiyle açıklanamayacak ölçüde sistematik bir soykırıma dönüşmüştür.

"BAĞLAYICI ADIMLAR ATILMALI"

Artık İsrail'in diplomasiyi kullanarak uluslararası toplumu oyalamasına izin verilmemelidir. Uluslararası toplum, İsrail’in saldırgan politikalarını “kınamakla” yetinmemeli; uluslararası hukuk mekanizmalarını işletmek, yaptırım süreçlerini devreye sokmak ve sivillerin korunması için bağlayıcı adımlar atmak zorundadır. Aksi takdirde bu sessizlik, işlenen ihlallere dolaylı bir onay anlamına gelecektir. Gazze’deki trajedi, politik hesapların ötesinde, insanlık vicdanının sınandığı bir eşiğe dönüşmüştür. Bu noktada susmak, suça ortak olmak demektir."







