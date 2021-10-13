AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi.

Ziyaretlerinin ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle istişare toplantısı gerçekleştiren Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, "Avrupa Birliği içerisindeki farklılıkların telafi edilerek başka bir güç merkezi haline gelme çabaları. Rusya’nın hem Karadeniz’de hem Akdeniz’de önemli bir güç olmak için ileriye doğru atmış olduğu adımlar. ABD’nin, Asya’daki ülkelerin, Afrika’daki ülkelerin çok topyekûn, bu anlamda özellikle içinde bulunduğu bölgeyi de ilgilendiren yeni bir güç dengesi, yeni bir güç denklemini kurmak üzere olduğunu hepimiz görüyoruz." diye konuştu.

Bu durumun dünya ekonomi politiğini eski alışkanlıklarını kökten değiştireceğini belirten Kurtulmuş, "Bu dönemin içerisinde özellikle birçok alanda yeni rekabet alanları ortaya çıkıyor. Hatta bu rekabet alanlarının birkaç adım sonra da çatışma alanları haline dönüşmesi kaçınılmazdır. Biz bunu belki 15- 20 sene evvel söylüyorduk. Dünyanın bu gidişatı böyle olursa 'su savaşları, enerji savaşları ve özellikle gıda savaşlarının olması kaçınılmazdır' diyorduk. Şimdi bunların önümüze çıktığı bir dönem var." dedi.

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OYNAT 01:40 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Terör örgütlerine silah verilmesin iki hafta sonra hiçbiri kalmaz AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mardin'de gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, emperyalist güçlerin Ortadoğu'da karışıklık yarattığını ve bundan güç devşirdiğini ifade etti. Kurtulmuş, emperyalist ülkelerin terör örgütlerine silah vermemesi durumunda iki hafta içinde hiçbirinin kalmayacağını belirtti. BiP'te paylaş

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"ÖRGÜTLERE SİLAH VERMESİNLER İKİ HAFTA SONRA HİÇBİRİ KALMAZ"

Kurtulmuş, "Büyük ülkeler, emperyalist ülkeler terör örgütlerine silah vermesinler. Lojistik vermesinler. İstihbarat desteği sağlamasınlar, hatta siyasi destek sağlamasınlar, dünyanın hiçbir yerinde bir iki hafta sonra hiçbir terör örgütü kalmaz" diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Silah vermeseydiniz bu kadar çok lojistik sağlanmazsa bu DEAŞ örgütü dediğiniz örgüt nasıl ortaya çıkacaktı. Ya da hemen burnumuzun dibinde ellerine silah tutuşturulan PYD’si, YPG’si, nasıl ortaya çıkacaktı, Suriye’yi, Irak’ı hallaç pamuğu gibi atacaktı. Ya da Afrika’nın ortalarında, daha bir bardak temiz suyu olmayan insanların eline 10 binlerce dolarlık silahları verip onları Boko haram vs. örgütlendiren kimlerdir. Bu kirli oyunun arkasında dünyadaki siyasetteki değişimin denge değişiklerinin içerisinden bazı ülkeler kendilerine güç devşirmek istiyorlar. Bu coğrafya bereketli hilalin tam da kilit taşıdır. Anadolu coğrafyası, Balkanlar, Kafkaslar, Ortadoğu, Filistin toprakları, Afrika’nın kuzeyine kadar olan coğrafya tarih boyunca güç merkezlerinin savaş için tutuştuğu ve kimin daha etkili olursa dünyada etkili olduğu bir coğrafyadır. Bu coğrafyanın amiral gemisi, bu coğrafyanın kilit taşı Türkiye’dir. Türkiye’nin bu bölgede güçlü durması, ayakları üstünde güçlü durması ve çevresindeki değişikliklerden etkilenmeden büyük ve güçlü Türkiye istikametinde yoluna devam etmesi, sadece Türkiye’nin hayrına değil, başta komşularımız Suriye ve Irak olmak üzere bütün bölge halklarının hayrınadır."

GÜNDEM Bahçeli: HDP ile ortaklık PKK ile ortaklıktır