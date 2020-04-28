AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Afrin'deki terör saldırısına tepki: Alçak terör örgütü PKK/YPG'yi kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu kadar İslamofobik nefret suçuyla dolu bir metin görmedim

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, “Ben insanlık dışı çok metin gördüm, antidemokratik, hukuk düşmanı çok metin gördüm, fakat bu Ankara Barosu'nun yayınladığı kadar çirkin, insanlık düşmanı, hukuk düşmanı ve baştan aşağı İslamafobik, nefret suçuyla dolu bir metin görmedim' dedi.