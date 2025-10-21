Yeni Şafak
AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özel'in sözlerine tepki: Yassıada zihniyeti hala diri

19:1221/10/2025, Salı
G: 21/10/2025, Salı
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. İnan sosyal medyadan paylaştığı mesajında, Özel'in kurduğu cümlelerde Yassıada zihniyetinin devam ettiğini belirterek, her türlü hukuki ve demokratik mücadelenin süreceğini ifade etti.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kurduğu tehditvari cümleler için "Yassıada zihniyeti hala diri" ifadelerini kullandı.


AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in
“sizi yargılayacağız”
sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. İnan,
“Sesinin bu kadar yüksek çıkması Silivri’deki efendisinin gün geçtikçe zorlaşan durumundan. Yassıada zihniyeti hala diri”
ifadelerini kullandı.

İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tehditvari açıklamalarına tepki gösterdi. İnan sosyal medyadan paylaştığı mesajında şunları söyledi:

Dün Ali Mahir Başarır’ın kelime oyunlarıyla korkakça söylediğini bugün Özgür Özel ağzı köpürerek söylüyor.


"Kökü kuruyana kadar mücadeleye devam"


İnan,
"Sesinin bu kadar yüksek çıkması Silivri’deki efendisinin gün geçtikçe zorlaşan durumundan. Yassıada zihniyeti hala diri. Kökü kuruyana kadar her türlü hukuki ve demokratik mücadelemiz sürmeye devam edecek."
ifadelerini kullandı.


#Eyyüp Kadir İnan
#Özgür Özel
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
