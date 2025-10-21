AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özel'in sözlerine tepki: Yassıada zihniyeti hala diri

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. İnan sosyal medyadan paylaştığı mesajında, Özel'in kurduğu cümlelerde Yassıada zihniyetinin devam ettiğini belirterek, her türlü hukuki ve demokratik mücadelenin süreceğini ifade etti.
İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tehditvari açıklamalarına tepki gösterdi. İnan sosyal medyadan paylaştığı mesajında şunları söyledi:
Dün Ali Mahir Başarır’ın kelime oyunlarıyla korkakça söylediğini bugün Özgür Özel ağzı köpürerek söylüyor.