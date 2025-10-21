AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özel'e tepki: Yeni bir 'Yassıada Çetesi' kurmak istediğini ilan etti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şöyle:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel “sizi yargılayacağız” diye Cumhurbaşkanımızı ve partimizi sözde tehdit etmeye kalkmış.

Bu tehditlere gereken cevabı vereceğimizden hiç kimse kuşku duymasın.

Özgür Özel bu sözleriyle bugün yeni bir “YASSIADA ÇETESİ” kurmak istediğini ilan etmiş oldu. “Millete kötülük yapma organizasyonu”nun yeni sürümü piyasaya sürüldü böylece.

Özgür Özel, Yüce Meclis’in çatısı altında, tarihimizde çok kere görüldüğü gibi bir kere daha “CHP yargı düzeni” kuracağını söylüyor. Bir siyasi parti yönetimi ve genel başkanı için gerçekten çok vahim bir “siyasi itiraf” bu.

Bu siyasi kadronun dönüp dolaşıp, tarihimizin en “karanlık” işlerini yeniden diriltmeye çalışmaktan başka bir hedefi olmaması ibretlik bir durum. Bu “karanlık” zihniyete geçit vermeyeceğiz. Tüm teşkilatlarımızla ve milletimizle beraber bu karanlık zihniyetle mücadele edeceğiz."





