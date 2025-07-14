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AK Parti iletişim stratejisini güncelliyor

AK Parti iletişim stratejisini güncelliyor

Ankara
15:1214/07/2025, Monday
Yeni Şafak
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Faruk Acar, “Etkili Siyasal İletişim” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.
Faruk Acar, “Etkili Siyasal İletişim” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, “32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nın son gününde “Etkili Siyasal İletişim” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

MEDYA PLANI

Acar, sunumunda Cumhurbaşkanlığı Kabine Üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri ile Milletvekillerine yönelik kriz çözümü, krizlerin etkisi, sosyal medya, medya çalışmaları ile önümüzdeki dönemdeki medya planlarına ilişkin bilgi verdi.

KATILIMCILAR MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Öte yandan, Faruk Acar’ın kampın medya, tasarım ve kampa özel yapılan şarkı gibi planlamalarına yönelik çalışmalarının da geçmiş kamplara nazaran gözle görülür bir şekilde değişiminin de katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandığı öğrenildi.

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