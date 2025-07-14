AK Parti iletişim stratejisini güncelliyor

Acar, sunumunda Cumhurbaşkanlığı Kabine Üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri ile Milletvekillerine yönelik kriz çözümü, krizlerin etkisi, sosyal medya, medya çalışmaları ile önümüzdeki dönemdeki medya planlarına ilişkin bilgi verdi.

Öte yandan, Faruk Acar’ın kampın medya, tasarım ve kampa özel yapılan şarkı gibi planlamalarına yönelik çalışmalarının da geçmiş kamplara nazaran gözle görülür bir şekilde değişiminin de katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandığı öğrenildi.