AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir'den 'Bayrampaşa' tepkisi: Oyları gasbeden bir anlayışla karşı karşıyayız

"Kendi mühürledikleri oy pusulasının mührünün yeri farklı diye bir oyumuzu kabul etmek istemediler. Üçüncü turda ise İbrahim Akın ismindeki 'r' harfinin eksik olması nedeniyle oyu bir gasp iradesiyle geçersiz kıldılar. İtirazı ettik. Yine dördüncü turda İbrahim Akın ifadesinin net bir şekilde yazıldığı ve sadece bir çiziğin olduğu oy pusulasını kabul etmeyen, aynı zamanda başkanvekili olan CHP'nin adayı, -yani seçildiği seçimde irade ortaya koyan şahıs- 'İbrahim Akın' yazıp üzerine 'Kahraman' yazmaya çalışarak, yazının net olarak belli olmadığı ve aslında geçersiz sayılması gereken bir oyu da itirazımıza rağmen kabul ederek süreci kuraya götürmüşlerdir."