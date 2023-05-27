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AK Parti İstanbul’da rehavet yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Seçim rehavetine kapılmayın” çağrısının üzerine AK Parti İstanbul İl Teşkilatı çalışmalarına hız verdi.

Rabia Şenol
04:00 . 27/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ömer Faruk Kalaycı.

Ömer Faruk Kalaycı.

İlk turda olduğu gibi ikinci turda da çalışmalara ara vermeden devam ettiklerinin altını çizen AK Parti İstanbul SKM Başkanı Av. Ömer Faruk Kalaycı, “Teşkilatlarımızda her hangi bir rehavet yok, zinde bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tek amacımız Cumhurbaşkanımız ve partimize gönül vermiş seçmeni tekrar sandığa götürebilmek.” dedi.

TEK TEK ZİYARET EDİYORUZ

Sahada herhangi bir rehavet izi görmediklerini ifade eden Kalaycı, “Teşkilatlarımızda her hangi bir rehavet yok, zinde bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önemli olan seçmenimizin ‘Nasıl olsa kazandık’ deyip sandığa gelmemesinin önüne geçmek. Seçime katılmadığını düşündüğümüz seçmenlerimizi tek tek ziyaret edip katılıma teşvik etmeye çalışıyoruz. Yine aynı şekilde İstanbul seçmeni olup da Anadolu’da bulunan ve ekime, yaylaya gitmiş olan seçmenlerimizin İstanbul’da oy kullanmaları için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Binlerce insanımıza ulaşım konusunda destek oluyoruz” şeklinde konuştu.



#AK Parti
#Seçim
#Seçmen
#Teşkilat
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