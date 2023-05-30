AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, genel merkezde düzenlenen MYK sonrası basın açıklaması yaptı. Seçim sonuçlarını değerlendiren Çelik, "Demokrasi yarışını milletimizin her bir ferdi olgunlukla yönetti. Dünyanın yorumları neticesinde Cumhurbaşkanımız açık ara galibiyetle seçimi sonuçlandırdı. Türkiye Yüzyılı iradesinin milletimizden onay alması anlamına geldi" ifadelerini kullandı. CHP'li Mansur Yavaş'ın manipülasyonlarına dikkat çeken Ömer Çelik, "Seçim sürecinin en büyük yalanı hangisiydi? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'nin terörist başını serbest bırakmaya çalıştığını söyledi" şeklinde konuştu. Yeni kabineye yönelik açıklama yapan Çelik "YSK milletvekilliği kesin sonuçlarını açıkladı. 3 gün içinde yemin olacak. Cumhurbaşkanlığı kesin sonuçlarını da beklememiz gerekiyor. Yemin töreni ve kabine ondan sonra belirlenecek" dedi.