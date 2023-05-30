Arşiv - AK Parti Meclis Grup Yönetimi için isimler açıklandı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, partinin TBMM'deki grup yönetimi belirlendi.
Ancak o isimlerin Meclis'te milletvekillerinin oylarıyla seçilmeleri gerekiyor. Söz konusu seçim cumartesi günü yapılacak.
AK Parti Grup Başkanlığı'na Abdullah Güler'in, Grup Başkanvekilliği'ne ise Muhammet Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Leyla Şahin Usta'nın seçilmeleri bekleniyor.
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1 saat önce