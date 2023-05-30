|
Gündem

AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu

AK Parti'nin yeni TBMM Grup Yönetimi belirlendi. Buna göre; Grup Başkanı'nın Abdullah Güler, Başkanvekilleri'nin ise Abdulhamit Gül, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu olması bekleniyor.

20:45 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv - AK Parti Meclis Grup Yönetimi için isimler açıklandı.

Arşiv - AK Parti Meclis Grup Yönetimi için isimler açıklandı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, partinin TBMM'deki grup yönetimi belirlendi.

Ancak o isimlerin Meclis'te milletvekillerinin oylarıyla seçilmeleri gerekiyor. Söz konusu seçim cumartesi günü yapılacak.
AK Parti Grup Başkanlığı'na Abdullah Güler'in, Grup Başkanvekilliği'ne ise Muhammet Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Leyla Şahin Usta'nın seçilmeleri bekleniyor.

Seçim sonrası ilk MYK'nın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı: Millet Türkiye Yüzyılı'na onay verdi
Seçim sonrası ilk MYK'nın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı: Millet Türkiye Yüzyılı'na onay verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, genel merkezde düzenlenen MYK sonrası basın açıklaması yaptı. Seçim sonuçlarını değerlendiren Çelik, "Demokrasi yarışını milletimizin her bir ferdi olgunlukla yönetti. Dünyanın yorumları neticesinde Cumhurbaşkanımız açık ara galibiyetle seçimi sonuçlandırdı. Türkiye Yüzyılı iradesinin milletimizden onay alması anlamına geldi" ifadelerini kullandı. CHP'li Mansur Yavaş'ın manipülasyonlarına dikkat çeken Ömer Çelik, "Seçim sürecinin en büyük yalanı hangisiydi? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'nin terörist başını serbest bırakmaya çalıştığını söyledi" şeklinde konuştu. Yeni kabineye yönelik açıklama yapan Çelik "YSK milletvekilliği kesin sonuçlarını açıkladı. 3 gün içinde yemin olacak. Cumhurbaşkanlığı kesin sonuçlarını da beklememiz gerekiyor. Yemin töreni ve kabine ondan sonra belirlenecek" dedi.



#AK Parti
#Grup
#Yönetim
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ortaöğretim Başarı Puanı'nı (OBP) hesaplamak