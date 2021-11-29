AK Parti Sözcüsü Çelik: Çerkes kardeşlerimiz Alman DW kanalına gereken cevabı verdi

Deutsche Welle (DW) Türkçe'de yayımlanan haberde, Türkiye'de Çerkesler'e karşı asimilasyon uygulandığı öne sürülmüş, söz konusu habere Türkiye'de yaşayan Çerkesler, "Biz Çerkes'iz, bizden hain çıkmaz" diyerek cevap vermişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de DW'ye tepki gösterdi. Çelik sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çerkes kardeşlerimiz Alman DW kanalının mesnetsiz iddialarını reddettiler. Sözde haber adı altında ifade edilen provokatif iddiaları ’Türkiye aleyhine iddialar’ olarak nitelendirerek gereken cevabı verdiler.

EN GÜÇLÜ DURUŞU ORTAYA KOYDULAR

Türkiye aleyhine iddialar söz konusu olduğunda, “Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli birlik ve beraberliği aleyhine tüm oluşumların karşısındayız.” diyen Çerkes kardeşlerimiz her türlü fitneye karşı her zaman en güçlü duruşu ortaya koyuyorlar.

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BİRLİĞİMİZ EBEDİ OLSUN

Nerden ve ne şekilde gelirse gelsin her türlü fitne siyaseti ve fitne haberciliği Çerkes kardeşlerimizden her zaman “Biz Çerkesiz Bizden Hain Çıkmaz” çıkmaz cevabını almıştır ve alacaktır. Çerkes kardeşlerimiz varolsun. Birliğimiz ebedi olsun…

Çerkes kardeşlerimiz Alman DW kanalının mesnetsiz iddialarını reddettiler. Sözde haber adı altında ifade edilen provokatif iddiaları “Türkiye aleyhine iddialar” olarak nitelendirerek gereken cevabı verdiler.@cerkesforumu https://t.co/dIl2WQuINZ — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 29, 2021

GÜNDEM Alman Deutsche Welle algı çalışmalarını sürdürüyor: Şimdi de Çerkesler üzerinden Türkiye'yi hedef aldı