AK Parti Sözcüsü Çelik: Filistin'i tanıma kararı memnuniyet verici

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını duyurmasının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.
Çelik, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin Devleti'ni tanıyacaklarına dair açıklamaların memnuniyet verici olduğunu belirtti.
Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan AK Parti'li Çelik şunları söyledi;
"İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin Devleti’ni tanıyacaklarına dair açıklamaları son derece memnuniyet vericidir. Filistin Devleti’ni tanıma yönünde atılan her adım, tarihin doğru tarafında ve insanlık değerlerinin yanında durmak demektir"
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2 saat önce