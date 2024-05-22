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AK Parti Sözcüsü Çelik: Filistin'i tanıma kararı memnuniyet verici

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını duyurmasının ardından değerlendirmede bulundu. Çelik, "Filistin Devleti’ni tanıma yönünde atılan her adım, tarihin doğru tarafında ve insanlık değerlerinin yanında durmak demektir" dedi.

Pınar Görgü
11:37 - 22/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:48 - 22/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını duyurmasının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.


Çelik, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin Devleti'ni tanıyacaklarına dair açıklamaların memnuniyet verici olduğunu belirtti.


Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan AK Parti'li Çelik şunları söyledi;
"İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin Devleti’ni tanıyacaklarına dair açıklamaları son derece memnuniyet vericidir. Filistin Devleti’ni tanıma yönünde atılan her adım, tarihin doğru tarafında ve insanlık değerlerinin yanında durmak demektir"


İsrail ve ortaklarını korku sardı: ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham panik içinde: İsrail’e bunu yaparlarsa sıradaki biz oluruz

Uluslarası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Netanyahu ve İsrailli yetkililer hakkında savaş suçu nedeniyle tutuklama kararı çıkarılmasını talep etti. UCM Başsavcısının kararı dünya gündemine oturdu. Terör devleti İsrail’in başbakanı Binyamin Netanyahu ve ortakları ise panik içerisinde... ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki konuşması sırasında UCM kararından memnun olmadığını dile getirdi. Graham, karardan hoşnut olmadığını ifade ederek, "Umarım beraber UCM'ye karşı hoşnutsuzluğumuzu giderecek bir yol buluruz çünkü eğer İsrail'e bu yapılıyorsa, sırada biz varız" dedi.


#Ömer Çelik
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#Filistin
#İsrail
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