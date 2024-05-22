AK Parti Sözcüsü Çelik: Filistin'i tanıma kararı memnuniyet verici

Uluslarası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Netanyahu ve İsrailli yetkililer hakkında savaş suçu nedeniyle tutuklama kararı çıkarılmasını talep etti. UCM Başsavcısının kararı dünya gündemine oturdu. Terör devleti İsrail’in başbakanı Binyamin Netanyahu ve ortakları ise panik içerisinde... ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki konuşması sırasında UCM kararından memnun olmadığını dile getirdi. Graham, karardan hoşnut olmadığını ifade ederek, "Umarım beraber UCM'ye karşı hoşnutsuzluğumuzu giderecek bir yol buluruz çünkü eğer İsrail'e bu yapılıyorsa, sırada biz varız" dedi.