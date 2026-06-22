AK Parti Sözcüsü Çelik seçim tartışmalarına noktayı koydu: Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası gündeme dair açıklama yaptı.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

ABD ve İsrail'in İran'a saldırması son derece üzücü. Başından beri İran'a yapılan bu saldırının yanlış olduğunu ifade ettik. İran'ın kardeş ülkelerinin topraklarının hedef alınmasının da yanlış olduğunu ifade ettik. Bugün Lübnan'da çok önemli bir bölgeyi İsrail hedef almaktadır. Batı Şeria'da kalıcı bir askeri üst kurarak saldırgan bir tutum sergilenmiştir. Saldırganlık kardeş İran'ı da hedef almıştır.

"Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır"

Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına da teşekkür ediyoruz. Daha öncede kendileri bunu izah etmişti. Cumhur ittifakının birliği bir kez daha ortaya çıkmıştır.

"Terörsüz Türkiye'de yeni bir aşamadayız"

Terörsüz Türkiye konusundaki çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde sürüyor. Terörsüz Bölge adlandırılmasının ne kadar kıymetli olduğu bir kez daha görülmüştür. İran ve Irak'taki Kürt kardeşlerimize doğru duran yaklaşımları için bir kez daha tebrik ediyoruz.











