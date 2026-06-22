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AK Parti Sözcüsü Çelik seçim tartışmalarına noktayı koydu: Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır

AK Parti Sözcüsü Çelik seçim tartışmalarına noktayı koydu: Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır

17:3122/06/2026, Pazartesi
G: 22/06/2026, Pazartesi
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çelik erken seçim tartışmalarına yönelik MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının önemli olduğunu belirterek "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan'dır" dedi. Terörsüz Türkiye’de yeni aşamayı geçildiğini söyleyen Çelik, "Silah bırakmayı sona erdirmek için yasal çerçeve olacak" açıklamasında bulundu. ABD ile İran arasındaki ateşkes ile sağlanan barış ortamının kırılgan olduğuna dikkat çeken Çelik, "İsrail anlaşmayı sabote etmek istiyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası gündeme dair açıklama yaptı.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

ABD ve İsrail'in İran'a saldırması son derece üzücü. Başından beri İran'a yapılan bu saldırının yanlış olduğunu ifade ettik. İran'ın kardeş ülkelerinin topraklarının hedef alınmasının da yanlış olduğunu ifade ettik. Bugün Lübnan'da çok önemli bir bölgeyi İsrail hedef almaktadır. Batı Şeria'da kalıcı bir askeri üst kurarak saldırgan bir tutum sergilenmiştir. Saldırganlık kardeş İran'ı da hedef almıştır.

"Cumhurbaşkanı adayımız Erdoğan'dır"

Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarına da teşekkür ediyoruz. Daha öncede kendileri bunu izah etmişti. Cumhur ittifakının birliği bir kez daha ortaya çıkmıştır.

"Terörsüz Türkiye'de yeni bir aşamadayız"

Terörsüz Türkiye konusundaki çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde sürüyor. Terörsüz Bölge adlandırılmasının ne kadar kıymetli olduğu bir kez daha görülmüştür. İran ve Irak'taki Kürt kardeşlerimize doğru duran yaklaşımları için bir kez daha tebrik ediyoruz.




#AK Parti
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