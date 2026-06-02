Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Erdoğan olmasaydı Türkmen bir vali seçilemezdi

Erdoğan olmasaydı Türkmen bir vali seçilemezdi

04:002/06/2026, Salı
G: 2/06/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kerkük Valisi seçilen Muhammed Seman Ağa.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kerkük Valisi seçilen Muhammed Seman Ağa.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, AK Parti Genel Merkezi’nde, nisan ayında Kerkük Valisi seçilen Muhammed Seman Ağa ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Zorlu, Kerkük’ün Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne katılacağını söyledi. Kerkük’te 102 yıl sonra Türkmen bir valinin görevlendirildiğini belirten Vali Ağa ise, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, güçlü politikasıyla bu çalışma olmasaydı, kurumların destekleri olmasaydı, Kerkük’te bir Türkmen vali seçilemezdi, bu bir gerçektir” diye konuştu.



#Kerkük
#AK Parti
#Politika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aile Bakanlığı 680 personel alımı sonuçlarını duyurdu