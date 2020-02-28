AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'den gelen göçü durduramıyoruz

İdlib'deki hain saldırı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'den gelen göçü durduramadıklarını söyledi.

Artık mültecileri tutabilecek durumda olmadıklarını belirten Çelik şu ifadeleri kullandı:

Bu konuyla ilgili Avrupalı muhataplarımızı uyarmıştık. Avrupa’nın kınamalarından bıktık, hiçbir fiili adım atılmamasından bıktık. Ne güvenli bölge planımıza destek verdiler, ne uçuşa yasak bölge teklifimize destek verdiler. Artık bir tavır göstermeliler.

"NATO’yu istişareye çağırıyoruz"

Suriye ordusunun tüm hava ve kara unsurlarıyla birlikte düşman unsur haline geldiğini de kaydeden Çelik, "NATO’yu istişareye çağırıyoruz. Tüm dünyayı harekete geçmeye davet ediyoruz. Burada saldırıya uğrayan sadece Türkiye değildir. Türkiye NATO’nun güney sınırlarını koruyor. Yarın sabah NATO ile istişare yapılacaktır." dedi.

ABD’li Senatör Lindsey Graham'ın yakın zamana kadar PKK’ya destek verdiğini ifade eden Çelik, "Şimdi İdlib için hava savunma sistemi çağrısı yapıyor. Bu sözlerin artık bir icraya dönüşmesi gerekmekte. Bunun haricinde kınamanın ve destek açıklamalarının bir kıymeti yok. Türkiye somut dayanışma bekliyor." şeklinde konuştu.



Göçmenlerin Avrupa'ya geçişi serbest

Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini durdurmama kararı aldığı duyurulmuştu. Sahil güvenliğe ve sınır polisine mültecileri engellememe emri verildiği de belirtilmişti. Türkiye'nin aldığı bu karar sonrası ilk bilgilere göre Muğla'da mültecilerin Avrupa'ya denizden geçişlere başladığı kaydedilmişti.

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