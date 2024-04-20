AK Parti Sözcüsü Çelik'ten DEM Parti'ye sert tepki: Çirkin yaklaşımları asla kabul edilemez!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
DEM Parti yöneticilerinin Sur Belediyesi makam odasındaki Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını göstererek hakaret etmesi büyük tepki çekti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mazbata töreni sırasında yaşanan görüntülere ilişkin açıklamalarda bulundu.
'Çirkin yaklaşımları asla kabul edilemez'
'Çirkin yaklaşımları asla kabul edilemez'
Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bazı DEM Parti yöneticilerinin Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Devletimizin ve milletimizin birliğini temsil eden Sn Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, bağımsızlığımızın sembolü şanlı Bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza yönelik çirkin yaklaşımları asla kabul edilemez. Siyaset alanı meşru bir alandır. Meşru alan içinde hareket etme yetkisi almış olanlar, yetkilerini gayrı meşru yaklaşımlar için kullanmazlar. Söz konusu çirkin yaklaşımlar içerisinde olanlara karşı tavrımız ve duruşumuz nettir. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin değerlerini savunmaya ve bunlara dönük saldırılara karşı durmaya devam edeceğiz"
DEM Parti yöneticileriyle ilgili soruşturma başlatıldı
DEM Parti yöneticileriyle ilgili soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin yaptığı açıklamada
"Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, DEM Parti yöneticileri tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarfedilmesi nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan, huzur ortamını bozmaya çalışan hiçbir olumsuz girişime asla müsaade edilmeyecektir"
dedi.
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1 saat önce