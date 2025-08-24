AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 9. yıl dönümü mesajı

"Yakın bölgemize dönük emperyalist planların başında sınırı bölgelerimize yakın yerlerde “terör devletçikleri” kurmak vardı. Terör örgütlerini kullanarak bölgemizi istikrarsızlaştırmaya çalışan ve milli güvenliğimizi tehdit eden odakların “adreslerini” ve “araçlarını” net bir şekilde teşhis ettik. Cumhurbaşkanımız bu odaklara karşı tavizsiz bir irade ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız bu tavizsiz iradesini “bir gece ansızın gelebiliriz” diye ifade etti.