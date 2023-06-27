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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Reuters’a tepki: Siyasi amaçlı bir kara propaganda

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki haberi nedeniyle Reuters haber ajansını kınadı. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Reuters, temel basın-yayın ilkelerine riayet etmeksizin yayınladığı bu kirli metin ile gazetecilik örtüsü altında siyasi amaçlı bir kara propaganda üretmiştir. Yayınlanan sözde haber, Reuters'in siciline kara bir leke olarak kazınmıştır" ifadelerini kullandı.

11:41 . 27/06/2023 Salı
Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Reuters haber ajansının "ABD ve İsveç savcıları, Bilal Erdoğan’ın adının geçtiği yolsuzluk şikayetini inceliyor" başlıklı provokatif haberine yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

'Sorumsuz yönetimini şiddetle kınıyorum'

Çelik, paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine dönük saldırıların bir yenisine Reuters’ın imza attığını belirterek,
“Masa başında hazırlanmış ve siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar ile dolu bu sözde haberi nedeniyle Reuters haber ajansını ve sorumsuz yönetimini şiddetle kınıyoruz”
dedi.

'Reuters’ın siciline kara bir leke'

Yayımlanan haberin, Reuters’ın siciline kara bir leke olarak kazındığını dile getiren Çelik,
“Reuters, temel basın-yayın ilkelerine riayet etmeksizin yayınladığı bu kirli metin ile gazetecilik örtüsü altında siyasi amaçlı bir kara propaganda üretmiştir. Medya ve algı operasyonlarıyla sözde habercilik yapmaya kalkışan odaklara gereken ders defalarca verilmiştir. Kara propaganda odakları bundan sonra da aynı sonuçla karşılaşmaya devam edeceklerdir”
ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Reuters'ın 'Erdoğan' haberine sert tepki: Kendini açıkça küçük düşürmenin acınası bir örneği
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Reuters'ın 'Erdoğan' haberine sert tepki: Kendini açıkça küçük düşürmenin acınası bir örneği

İngiltere merkezli Reuters, ABD ve İsveç savcılarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkında bir soruşturmayı incelediğini iddia etti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters'ın manipülasyonlarına yanıt vererek, "Mesnetsiz iddialarla dolu bir senaryodan müteşekkil sözde haber; gazetecilik tarihi açısından hem kara bir lekedir hem de 171 yıllık bir medya kuruluşunun kendini açıkça küçük düşürmesinin acınası bir örneğidir." ifadelerini kullandı. "Türkiye’ye baskı yapmak amacıyla Türkiye karşıtı lobi ve kamu otoritelerince yönlendirilen bu operasyonel haber Türkiye’nin ilkesel tutumuna asla zarar veremeyecektir." diyen Altun, "Bu yalan haberi servis eden Reuters’ı kınıyoruz" dedi.


#Ömer Çelik
#Reuters
#Bilal Erdoğan
#Recep Tayyip Erdoğan
31 dakika önce
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