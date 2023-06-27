AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Reuters’a tepki: Siyasi amaçlı bir kara propaganda

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Reuters haber ajansının "ABD ve İsveç savcıları, Bilal Erdoğan’ın adının geçtiği yolsuzluk şikayetini inceliyor" başlıklı provokatif haberine yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
'Sorumsuz yönetimini şiddetle kınıyorum'
'Sorumsuz yönetimini şiddetle kınıyorum'
Çelik, paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine dönük saldırıların bir yenisine Reuters’ın imza attığını belirterek,
“Masa başında hazırlanmış ve siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar ile dolu bu sözde haberi nedeniyle Reuters haber ajansını ve sorumsuz yönetimini şiddetle kınıyoruz”
dedi.
'Reuters’ın siciline kara bir leke'
'Reuters’ın siciline kara bir leke'
Yayımlanan haberin, Reuters’ın siciline kara bir leke olarak kazındığını dile getiren Çelik,
“Reuters, temel basın-yayın ilkelerine riayet etmeksizin yayınladığı bu kirli metin ile gazetecilik örtüsü altında siyasi amaçlı bir kara propaganda üretmiştir. Medya ve algı operasyonlarıyla sözde habercilik yapmaya kalkışan odaklara gereken ders defalarca verilmiştir. Kara propaganda odakları bundan sonra da aynı sonuçla karşılaşmaya devam edeceklerdir”
ifadelerini kullandı.
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31 dakika önce