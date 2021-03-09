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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a tepki: Türkiye'ye karşı husumet formu organize etmeye çalışıyorlar

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a tepki: Türkiye'ye karşı husumet formu organize etmeye çalışıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere rağmen Türkiye karşıtı hamlelerine tepki gösteren Çelik, "Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı bildirisini Yunanistan'ın olumlu karşılamasını not ediyoruz. Dostluk adı altında Türkiye'ye husumet formu organize etmeye çalışıyorlar. Bunu da not ediyoruz. Yunan Dışişleri Bakanı Kahire'ye gitti. Yunanistan'ın bu faaliyetini de not ediyoruz. Gerekli şekillerde ve gerekli şartlarda sahada karşılığını vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." şeklinde konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Çelik
Ömer Çelik

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti genel merkezinde gerçekleştirildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Terörle mücadelede çok ciddi bir şekilde devam ediyor. Bitlis'te şehit olan askerlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli sanatçımız Rasim Öztekin hayatını kaybetti. Cenaze törenine, ben, Kültür Bakanımız, Numan Kurtulmuş ve Mahir Ünal katılacak.

Diyarbakır Anneleri her zaman toplantımızın gündem maddesidir

Diyarbakır Annelerimizin evlat nöbetini yakından takip ediyoruz. Evlat nöbetinde 554'üncü güne girildi. 24 aile evlatlarına kavuştu. Diyarbakır Anneleri, her zaman toplantımızın gündem maddesidir. Her zaman onlara dua ediyoruz. Diyarbakır Annelerine destek vermek, bütün bölgedeki çocuklara sahip çıkmak demektir. Diyarbakır Annelerine verilen ya da verilmeyen desteğin arkasında çocuklarımızın geleceğine yönelik bakış açısı yatıyor.

Kadına şiddetle mücadeleyi güçlü bir şekilde sürdüreceğiz

Kadına olan şiddete karşı çıkmak, insanlığa olan şiddete karşı çıkmaktır. Kadına şiddete karşı çıktığınızda aslında insanlığa olan şiddete karşı çıkmış oluyorsunuz. Kadınlar her incindiğinde, insanlığın incindiğini unutmamamız gerekiyor. Kadınlara verilen destek, gelecek nesillerin daha iyi olmasına verilen bir destektir. Cumhurbaşkanımız Kadın Kolları Toplantısı'nda da açıkladı. Yeni bir komisyon kurulacak. Kadına şiddetle mücadeleyi güçlü bir şekilde sürdüreceğiz.

Türkiye aşılama sürecini başarıyla sürdürüyor

Dünyanın gıpta ettiği bir aşılama süreci yürütüyoruz. Ama muhalefet partilerinden hala gereksiz, '4 maskeyi dağıtamıyorsunuz' şeklinde gerçekle alakası olmayan eleştiriler geliyor. Tüm bunların gerçekle alakası yoktur. Aşılama süreci büyük bir sağlık organizasyonuyla yerine getiriliyor. Türkiye aşılama sürecini başarıyla sürdürüyor. Maske, mesafe ve hijyene önem göstermeliyiz. Yoksa aşılamayla kazandığımızı kaybederiz.

Türkiye olarak müdahalede bulunabiliriz

Arap Birliği'nin Türkiye'ye yönelik bildirisini doğru bulmuyoruz. Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında yaptığı girişimi Arap topraklarına yapılmış bir saldırı olarak nitelendirilmesi kabul edilemez. Türkiye her zaman Arap ülkelerinin toprak birliğini savunuyor. Ama bir ülke Türkiye'ye yönelik saldırılara karşılık veremiyorsa Türkiye olarak müdahalede bulunabiliriz.

Yunanistan, Türkiye ve KKTC ile müzakere masasına oturmalı

İstikşafi görüşmelere rağmen Yunanistan Türkiye karşıtı hamlelerine devam ediyor. Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı bildirisini Yunanistan'ın olumlu karşılamasını not ediyoruz. Dostluk adı altında Türkiye'ye husumet formu organize etmeye çalışıyorlar. Bunu da not ediyoruz. Gerekli şekillerde ve gerekli şartlarda sahada karşılığını vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Yunanistan, başka ülkelere güvenerek Türkiye karşıtı adımlar atıyor. Bunlar çıkarlarının bittiği yerde Yunanistan'ı terk edecekler. Bu yüzden Yunanistan, Türkiye ve KKTC ile müzakere masasına oturmalı.

AB'ye pozitif gündemi devam ettiriyoruz. Cumhurbaşkanımız sayın Macron'la bir video konferans gerçekleştirdi. Aynı şekilde sayın Merkel ile video konferans gerçekleştirdi. İngiltere Başbakanı Johnson ile bir telefon görüşmesi geçekleştirdi. Şu anda önümüzde fırsat penceresi var. AB'nin açılan bu pozitif ajandayı daha da ilerleterek iyi işlere imza atması görüşümüzü yineliyoruz."

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