AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a tepki: Türkiye'ye karşı husumet formu organize etmeye çalışıyorlar AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a tepki: Türkiye'ye karşı husumet formu organize etmeye çalışıyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere rağmen Türkiye karşıtı hamlelerine tepki gösteren Çelik, "Arap Birliği'nin Türkiye karşıtı bildirisini Yunanistan'ın olumlu karşılamasını not ediyoruz. Dostluk adı altında Türkiye'ye husumet formu organize etmeye çalışıyorlar. Bunu da not ediyoruz. Yunan Dışişleri Bakanı Kahire'ye gitti. Yunanistan'ın bu faaliyetini de not ediyoruz. Gerekli şekillerde ve gerekli şartlarda sahada karşılığını vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." şeklinde konuştu.

Haber Merkezi 09 Mart 2021, 19:30 Son Güncelleme: 09 Mart 2021, 22:20 Yeni Şafak