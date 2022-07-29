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ANKARA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine yanıt verdi. Çelik, "Meis Adası’nın kendisinden 4 bin kat daha fazla deniz alanına sahip olduğu iddiası uluslararası hukuka aykırıdır" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Miçotakisin Erdoğanı hedef almasını kınıyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in bir kez daha Cumhurbaşkanımız Sn @RTErdogan’ı hedef almasını kınıyoruz. Miçotakis’in Türkiye’nin "yeni Osmanlıcı revizyonist fantezileri canlandırmak” peşinde olduğunu söylemesi, kendi hukuksuz siyasetlerini örtmek için kullandığı bir sözdür.

Yayılmacı ve saldırgan politikayı Miçotakis takip etmektedir. Miçotakis, maksimalist Doğu Akdeniz politikası ile bölge barış ve istikrarını tehdit etmektedir.

Miçotakis, yüz ölçümü 10 kilometrekare olan, Anadolu'ya 2 kilometre, Yunan ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta olan bir adanın 40 bin kilometrekare genişliğinde kıta sahanlığı olduğu tezini savunmaktadır. Saldırgan ve yayılmacı politika budur.

Meis Adası’nın kendisinden 4 bin kat daha fazla deniz alanına sahip olduğu iddiası uluslararası hukuka aykırıdır. Böyle fantastik bir iddiası olan Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in “yayılmacılık” iddiasıyla Sn Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ı hedef alması ise trajikomiktir.

Yunanistan’ın birkaç milyar euroluk borcunu dahi ödemekte zorlanan Miçotakis yönetiminin, ülkesinin silahlanma bütçesini 5 kat artırması Yunanistan’ın barışçıl amaçlara sahip olmayıp Doğu Akdeniz’de saldırgan siyaset takip ettiğini tüm dünyaya göstermektedir.

Yunan muhalefeti, ülkenin yabancı ülkelerin askeri üssüne dönüştüğü gerçeğine dikkat çekmektedir.

Miçotakis’e mesajımız, Türk diplomasisinden kaçıp ülkesini 3. devletlerin garnizonuna çevirmesinin Yunanistan’ın hiçbir sorununu çözmeyeceğini görmesidir." ifadelerini kullandı.

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