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Gündem AK Parti Trabzon Milletvekili Balta 300 kişilik liste verildi iddiasını ispatlamayan yalancıdır
POLİTİKA

AK Parti Trabzon Milletvekili Balta: 300 kişilik liste verildi iddiasını ispatlamayan yalancıdır

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Çaykur'daki iş alımı için 300 kişilik liste verildi" iddiasını yalanladı. Konuyla alakalı yasal haklarını kullanacağını belirten Balta, "300 kişilik liste değil, bir isim dahi verilmemiştir. Bunu ispatlamayan yalancıdır, alçaktır" dedi.

Haber Merkezi AA
AK Parti Trabzon Milletvekili Balta: 300 kişilik liste verildi iddiasını ispatlamayan yalancıdır
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, TBMM'de basın açıklaması yaptı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Çaykur'daki iş alımı için 300 kişilik liste verildi" iddiasını yalanlayarak, konuyla alakalı yasal haklarını kullanacağını bildirdi.

CHP'li Başarır hedef almıştı

Balta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Başarır'ın "Çaykur'a iş alımı için 300 kişilik listeyi, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın verdiği söyleniyor" şeklindeki iddiasına cevap verdi.

İspatlamayan yalancıdır

Bu iddianın yalan ve iftira olduğunu belirten Balta, "Bunu ispatlamayan yalancıdır, alçaktır, namussuzdur. Asla bizim böyle bir şeyimiz olmamıştır. Kaldı ki 300 kişilik liste değil, bir isim dahi verilmemiştir. Ama görüyoruz ki bu arkadaşımız geçmişte de aynı hataları yapmış, yalanı mahirce başaran bir arkadaşımız. Soyadına da uygun, yalanı mahirce başarıyor. Kendi arkadaşları da bundan rahatsız" diye konuştu.

"Milletvekillerimizi itibarsızlaştırma hareketidir"

TBMM'de görev yapmanın, milletin vekili olmanın bir sorumluluğu olduğunun altını çizen Balta, milletvekilliği saygınlığını koruyup kollamanın 600 milletvekilinin görevi olduğunu söyledi.

Bu konuyla alakalı yasal haklarını kullanacağını bildiren Balta, "Yalanlarla sadece bana değil, TBMM'deki bütün milletvekillerimizi itibarsızlaştırma, toplum önünde küçük düşürme hareketidir" ifadesini kullandı.

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