AK Parti’de İstanbul mesaisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yeniden İstanbul” mesajıyla verdiği yerel seçim hedefinde en kritik adreslerde aday mesaisine başlamaya hazırlanıyor.

Yerel seçim çalışmalarında hızını artıran AK Parti, en uygun adayları belirlemek için yoğun temposuna devam ediyor. Bir süre önce Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelerek iki partiden isimlerin oluşturduğu ortak komisyonun çalışmalarını gözden geçiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehirlere odaklandı.

ÖNE ÇIKAN BİR İSİM YOK

2019 yerel seçimleriyle muhalefete geçen başkent Ankara ve İstanbul konusunda da komisyonda henüz netleşen bir isim ön plana çıkmadı. Kaynaklar, İstanbul ve Ankara adayları konusunda ortaya atılan söylentileri ‘eksik yorum’ olarak değerlendiriyor. Hafta içinde genel merkeze mesai ayırması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez İstanbul ve Ankara konusunu ele alması bekleniyor.

KOMİSYON 10. KEZ TOPLANDI

Öte yandan Erdoğan ve Bahçeli zirvesinin ardından ikinci kez AK Parti ve MHP seçim heyetlerinden oluşan ortak komisyon toplandı. Komisyonun 10’uncu toplantısında büyükşehirler, iller, ilçeler ve meclis üyeliklerinde nasıl hareket edileceği masaya yatırıldı. Yol haritasına son noktayı liderler koyacak.

Yeniden Refah ile temas yok

31 Mart seçimlerine kendi adayları ve amblemi ile girecek olan Yeniden Refah Partisi, Ankara ve İstanbul konusunda ittifaklara sıcak bakarken, AK Parti kanadı ile heyetler arası resmi bir görüşme gerçekleştirilmediği öğrenildi.







