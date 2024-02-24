AK Parti’de sandık zirvesi

Bu pazartesi AK Parti’nin yeni konferans salonunda düzenlenecek genişletilmiş seçim işleri başkanları toplantısında saha çalışmalarına ilişkin tüyolar verilecek. Program kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaylık ve seçim günü önemli rol üstlenecek olan 81 ilin seçim işleri başkanlarına seslenecek.
TOPLANTIDA SAS DA ANLATILACAK
AK Parti seçim günü hiçbir oyun zayi olmaması için pazartesi günü yapılacak programa ayrı bir önem veriyor. Geçtiğimiz seçimlerde sonuçların erkenden en doğru şekilde öğrenilmesini sağlayan Sonuç Alım Sistemi (SAS) programda ayrıntılı olarak anlatılacak.