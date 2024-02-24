AK Parti’de sandık zirvesi

AK Parti, yerel seçimlere ilişkin aday listelerini dün il ve ilçe başkanlıkları aracılığıyla Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sundu. AK Parti, listeleri taşınabilir bellekte ve üç nüsha halinde çıktı alarak, bütün seçimler için ayrı ayrı olmak üzere dün ilgili seçim kurullarına verdi. YSK takvimine göre liste teslimi için ise bugün son gün.