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AK Parti’de temayül tamam

Uğur Duyan ve
04:00 - 27/11/2023 الإثنين
Güncelleme: 01:32 - 27/11/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

AK Parti teşkilatı yerel seçim hazırlıklarında son düzlüğe girdi. Dijital ortamda yapılan temayülde, 160 bin AK Parti üyesi oy kullandı. Dün 81 ilde eş zamanlı yapılan oylama saat 16.00’da tamamlandı. Oluşturulan özel sistem aracılığıyla oylama sonuçları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunuldu.

FARKLI YERLERDE GÖREVLENDİRİLDİLER

Oylama sırasında tarafsızlığın korunması için komisyon üyesi olacak milletvekillerinin, kendi seçim çevreleri veya memleketlerinde görevlendirilmedi. Ali İhsan Yavuz Ankara’da, Fatih Şahin İstanbul’da, Erkan Kandemir İzmir’deki komisyonlara başkanlık etti.

Temayülde partililere ilçe ve illerindeki mevcut belediye başkanlarının performansı soruldu. 5 soruya yanıt vermeleri istendi. Mevcut başkanlar, ‘belediye hizmetleri’, ‘halkla ilişkiler’, ‘teşkilatla ilişkileri’, ‘AK Parti ilke ve değerleri’ açısından ‘iyi’, ‘orta’ ve ‘zayıf’ şeklinde değerlendirildi. Temayülde, katılımcılara mevcut başkanların ‘yeniden aday görmek isteyip istemedikleri’ de soruldu.

2 İSİM İSTENDİ

Temayül yoklamasına katılan AK Partililerden belediye başkanlığı için isim önerileri olup olmadığı da soruldu. Bu çerçevede en fazla iki isim yazmaları istendi. Teşkilata gönderilen temayül kılavuzunda tercihlerin sıralamaya göre dikkate alınacağı özellikle vurgulandı.

İstanbul’da büyükşehir için 6 aday başvurdu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda geçekleştirilen temayül yoklamasının ardından AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin açıklama yaptı. Şahin, “İstanbul’umuzun 39 ilçesinde 255 ilçe belediye başkan aday adayımız ve büyükşehrimiz için de 6 aday adayımız müracaatlarını gerçekleştirdiler” dedi. Geçen mayıs ayında yapılan parlamento seçimlerinde aday adaylığına başvuranların depremin yaralarının sarılması için AFAD’a bağış yaptıklarını hatırlatan Şahin, “Yerel seçimlere müracaat sürecinde de partimize aidat yerine Filistinli kardeşlerimize ulaştırılmak üzere aday adaylarımızdan AFAD’a bağış aldık” ifadelerini kullandı.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan İstanbul ve Ankara mesajı: Kaybolan yılları geri getireceğiz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan İstanbul ve Ankara mesajı: Kaybolan yılları geri getireceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP yönetimindeki büyükşehirlerin adeta can çekiştiğini belirterek, "Kentleri için değil, kendi siyasi gelecekleri için çalıştılar. Kendi aralarındaki çekişmelerden, çatışma ve ihtilaflardan başlarını kaldıramadılar. Seçildikleri kentler afetlerle boğuşurken balığa gittiler, tatile çıktılar. Sözlerini unuttular. Velhasılıkelam CHP belediyeciliği kısır döngü belediyeciliğidir, reklam belediyeciliğidir ve vatandaşlarımıza hizmet değil, hezimet yaşatmaktadır." dedi. Dağ, "İnsanoğlunun kaybolan yılları geri gelmez ama inşallah biz CHP'nin elinde tanınmaz hale gelen şehirlerimizin kaybolan yıllarını geri getireceğiz" ifadelerini kullandı.


#siyaset
#AK Parti
#yerel seçimler
#Temayül Yoklaması
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