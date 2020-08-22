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POLİTİKA

AK Parti'den Fitch'e sert tepki: İşte size bir suçüstü hali daha

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından kredi derecelendirme kurumu Fitch Ratings'in Türkiye’nin kredi not görünümünü negatife çevirmesine sert tepki gösterdi. Canikli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfinin cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmasından hemen sonra Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi not görünümünü durağandan negatife indirdiğini açıklıyor. Neden şimdi yapıyor bu açıklamayı? Nedeni çok basit: Doğal gaz rezervi keşfinin açıklanması çok olumlu bir hava oluşturdu. Bu olumlu havanın ekonomiyle ilgili beklentilere de yansıması kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Twitter hesabından açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli Twitter'dan şu ifadeleri kullandı: "320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfinin Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmasından hemen sonra Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi not görünümünü durağandan negatife indirdiğini açıklıyor. Neden şimdi yapıyor bu açıklamayı? Nedeni çok basit: Doğalgaz rezervi keşfinin açıklanması çok olumlu bir hava oluşturdu. Bu olumlu havanın ekonomiyle ilgili beklentilere de yansıması kaçınılmazdır."

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  • Tam da bu noktada Fitch devreye sokuluyor ve ekonomik beklentilerin iyileşmesinin önünü kesmeye çalışıyor. Fitch’in görünümü negatife çevirmesine gerekçe olarak belirttiği hususlar bugün ortaya çıkmış değil. Aylardan beri konuşuluyor. Üst aklı bulmakta zorlananlar için işte size bir suçüstü hali daha. Fitch’in bu açıklamasını, Joe Biden’ın, Erdoğan’ı devirmek için Türkiye’deki muhalefete destek verdikleri açıklamasından ayrı düşünmek mümkün değildir.

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