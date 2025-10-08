AK Parti'den Gazze paneli

"İsrail’in saldırganlığı, semitik ruha bile zarar verecek ölçüde bir azgınlığa ulaşmıştır. O yüzden bu meseleyi en ince ayrıntısıyla ele almak zorundayız. Bu saldırganlık, son 2 yılın saldırganlığı değil. Hiçbir şey 7 Ekim 2023'te başlamadı. En az 77 yıldır süren bir soykırım ve etnik temizlik operasyonu maalesef bölgemizde devam ediyor." diye konuştu. İsrail'in bir ABD başkanının "kural temelli uluslararası sistem" şeklinde tanımladığı bütün kuralları altüst ettiğini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti: “İsrail'in uluslararası sistemde güvenebileceğimiz örgütleri, normları, rejimleri altüst eden, bunların işlemez hale geldiğini göstererek tüm dünyanın istikrarsızlaşmasına neden olan eylemleri var. İsrail, Gazze'de soykırım suçu işliyor, bölgeye yönelik bir güvenlik tehdidi haline geliyor ama aynı zamanda tüm küresel sistemi de çökertecek eylemler ortaya koyuyor."