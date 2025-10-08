Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
AK Parti'den Gazze paneli

AK Parti'den Gazze paneli

Ankara
12:588/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
AK Parti'de 'Uluslararası Düzenin Krizi: Gazze, Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları' Paneli düzenlendi.
AK Parti'de 'Uluslararası Düzenin Krizi: Gazze, Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları' Paneli düzenlendi.

AK Parti Genel Merkezi'nde "Uluslararası Düzenin Krizi: Gazze, Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları" Paneli'nin düzenlendi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ve TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu konuştu.

SAVAŞ DEĞİL TEK TARAFLI SOYKIRIM

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala Sözün kıymetini kaybettiği bir çağın yaşandığını belirterek uygarlık ile barbarlık arasındaki makasın tamamen kapandığını, her şeyin birbirine karıştığını kaydetti. İnsanlığın ayakta durmaya çalıştığını ancak vicdanın Gazze'de bombalar altında mezarlara gömüldüğünü belirten
Ala, “Gazze'de bir savaş değil, tek taraflı soykırım, acımasızca saldırı, insanlığa karşı suç işlenmektedir. Bunu, vicdan sahibi, insanlıktan nasibini almış her erdemli kişi dile getirebiliyor. Dünyanın dört bir köşesinde, yönetimler hariç, insanlık gerçekten soykırıma karşı isyan halinde ama bir şey yapamıyor. Ekonomik olarak gelişmiş ama erdem, uygarlık, medeniyet olarak yerlerde sürünen bir kesim ise siyonizmin insanlığa karşı işlediği suçu bırakın engellemeyi, açıkça destekliyor. Bu yeni bir çağ demektir” ifadelerini kullandı.

GAZZE’NİN SESİ ERDOĞAN’DIR

Ala, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir umut olur, derde deva üretebilir, politikalar üretebilir diye birtakım çabaların olduğunu, uluslararası kuruluşların, Birleşmiş Milletler'in (BM) oluşturulduğunu hatırlattı.

Adaletsiz de olsa bir düzen olabilir anlayışıyla yola çıkıldığını ancak uluslararası kuruluşların da işe yaramadığını vurgulayan
Ala, “Burada hakikatin sesi, Gazze'nin vicdanı olarak bir hakkı teslim için söylüyorum. Bizi de temsil ettiği için büyük bir teşekkürle, şükranla söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, başta BM olmak üzere her uluslararası platformda ve her ikili görüşmede, Gazze'yi birinci sıraya yerleştirdi. Gazze'nin sesi oldu. Bu dönemde Gazze'nin sesi kim derseniz, Gazze'nin sesi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu da bu milletin ona verdiği güç sayesindedir. Arkasında duran milletimizi de buradan saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

İSRAİL KENDİ MEZARINI KAZIYOR

İsrail'in, çocukları, kadınları, yaşlıları, ambulansları, hiçbir ayrım yapmadan bir katliama tabi tuttuğunu anlatan Ala, şöyle konuştu:

  • "İsrail, geniş perspektiften bakıldığında kendi mezarını kazıyor. Dinimizin, kültürümüzün bize yüklediği değerler gereği o kadar acımasız olunamaz. Siyonizm kendi yaptıklarıyla antisemitizmin de destekçisi olarak faaliyette bulunuyor. Bu bölgede uzun, orta vadeli düşündüğümüzde bu yaptıkları zulüm İsrail'in lehine mi? Bu anlaşılabilir bir durum değil. Netanyahu hükümetinin ortaya koyduğu bu katliamlara, soykırıma dur diyecek, yüksek sesle itiraz edecek aklı selim yok mu? Kendi mezarlarını kazıyorlar. Bu coğrafya, Orta Doğu hep böyle olmayacak. Aklın da diplomasinin de mezarını kazdılar. İnsanlığın bütün değerlerini Gazze'ye kendi gelecekleriyle birlikte gömüyorlar.”

İNSANLIĞI UYARAN DAVOS ÇIKIŞIDIR

Milletin kendilerine verdiği güç sayesinde ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştıklarını, yapılanların bir kısmını söylemediklerine dikkati çeken
Ala, "Biz bunu Allah için, insanlık için, erdem için yapıyoruz. Daha fazlasını da yaparız, yapacağız inşallah. Son zamanlarda bazı ülkeler bu siyonist aklın kendilerini de kullanmaya başladığını görerek, Filistin Devleti'ni tanımaya başladılar. Bu zulmün geleceğini ilk haber veren ve buna karşı insanlığı uyaran, Sayın Cumhurbaşkanımızın Davos'taki 'one minute' çıkışıdır. İnsanlığın bir kısmı, 'one minute' dendiğinde bunlara 'dur' deseydi bu kadar zulüm işlenmeyecekti. Diplomasi biraz öngörü, çaba gerektirir. O ülkelerin de Filistin'i tanımalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Yayılmacı, insanlık dışı barbarizme karşı çok dikkatli olmalıyız. Birbirimize kenetlenmeliyiz. Zulüm hiçbir zaman payidar olmamıştır. Mazlumlara bedel ödeyebilir ama geleceği kuracak olanlar mazlumlardır. Bütün mazlumlara selam olsun” diye konuştu.

SALDIRGANLIK İÇERİSİNDE İLERLİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Bu saldırganlık, son 2 yılın saldırganlığı değil. Hiçbir şey 7 Ekim 2023'te başlamadı. En az 77 yıldır süren bir soykırım ve etnik temizlik operasyonu maalesef bölgemizde devam ediyor” dedi.

Gazze'nin abluka altında tutulduğunu, insanların açlıktan kırılacak hale getirildiğini vurgulayan Yalçın, “Bu, sebepleri ve sonuçları herkes tarafından tam olarak anlaşılamayan bir süreç. İsrail, planlı bir şekilde hareket ediyor. Birinci Dünya Savaşı’ndan bu yana iki adım ileri, bir adım geri gidiyormuş gibi görünse de ana planından hiç sapmadan sürekli bir yayılmacılık ve saldırganlık içinde ilerliyor. Buna karşın biz, İslam toplumları ve dünyanın geri kalanı olarak, her defasında Gazze'yi ve Filistin'i gündemimizin dışına ittiğimizde veya unuttuğumuzda, onlar bu meseleyi unutmuyor. Her platformda bunu gündemde tutuyor, kendi hedefleri doğrultusunda adım adım ilerliyorlar. Biz aynı ciddiyetle, aynı birlik ve beraberlik duygusuyla hareket etmediğimiz, konuyu sürekli gündemde tutmadığımız sürece, İsrail'in bu saldırganlıkları maalesef artarak devam edebilir. Bugün düzenlediğimiz programın amacı da tam olarak budur." dedi.

ETNİK TEMİZLİK BÖLGEDE YAPILIYOR

Yalçın, İsrail'in saldırganlığının sınır tanımadığını ifade etti.İsrail'in tüm uluslararası sistemi tehdit altına aldığını vurgulayan Yalçın, şunları söyledi:

  • "İsrail’in saldırganlığı, semitik ruha bile zarar verecek ölçüde bir azgınlığa ulaşmıştır. O yüzden bu meseleyi en ince ayrıntısıyla ele almak zorundayız. Bu saldırganlık, son 2 yılın saldırganlığı değil. Hiçbir şey 7 Ekim 2023'te başlamadı. En az 77 yıldır süren bir soykırım ve etnik temizlik operasyonu maalesef bölgemizde devam ediyor." diye konuştu. İsrail'in bir ABD başkanının "kural temelli uluslararası sistem" şeklinde tanımladığı bütün kuralları altüst ettiğini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti: “İsrail'in uluslararası sistemde güvenebileceğimiz örgütleri, normları, rejimleri altüst eden, bunların işlemez hale geldiğini göstererek tüm dünyanın istikrarsızlaşmasına neden olan eylemleri var. İsrail, Gazze'de soykırım suçu işliyor, bölgeye yönelik bir güvenlik tehdidi haline geliyor ama aynı zamanda tüm küresel sistemi de çökertecek eylemler ortaya koyuyor."

İLHAK KABUL EDİLEMEZ

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, İsrail'in bir terör devleti gibi hareket ettiğini kaydetti.

Oktay, Türkiye'nin dış politikasının temelinde ise insani hassasiyetlerin bulunduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ateşkes, insani yardım ve iki devletli çözüm vurgusunu her platformda ısrarla dile getirdiğini söyledi.

Oktay, "Gazze'de bir an önce ateşkes sağlansın, insani yardımlar ulaştırılsın, açlık ve susuzluk bitsin. Tehcir asla mümkün değil, ilhak asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

BAĞIMSIZ VE EGEMEN FİLİSTİN

Filistin halkının yerinden edilmesini öngören hiçbir çözümün kabul edilemeyeceğini vurgulayan
Oktay, "İsrail'in güvenliğini sağlamak için barış anlaşması güzel ama Filistin'i Filistinsizleştirerek bu olmaz. Zaten bunun olmayacağını 'Dünya 5'ten büyüktür' anlayışıyla, BM kurumları çalışmasa bile Cumhurbaşkanımızın dimdik durduğu her platformda ifade ettiği gibi, biz de AK Parti olarak her platformda dile getiriyoruz." diye konuştu.
Oktay, yeni dönemde bağımsız ve egemen bir Filistin devletine geçiş sürecinin tartışıldığını, Türkiye’nin bu sürece sonuna kadar katkı verdiğini bildirdi.

İNSANLIĞIN YANINDA YER ALACAĞIZ

TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Gazze'de yaşananların sadece bir siyasi kriz değil, aynı zamanda insanlık onurunu, uluslararası hukuku ve küresel vicdanı ilgilendiren bir mesele olduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu, "Bu yaşanan kriz, soykırım, etnik temizlikten demografik mühendisliğe, fiili ilhaka kadar pek çok hukuksuzluğu içinde barındırıyor” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın her platformda, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan sistemin insanlığın beklentilerini karşılamadığını, sorunları çözemediğini, savaşları engelleyemediğini ve ihlalleri cezalandıramadığını dile getirdiğini ifade etti.

Gazze'nin sadece insani değil, jeopolitik kriz alanı haline geldiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Gazze’yi yalnız bırakan bir dünya, yarın başka krizlerde ahlaki ve hukuki meşruiyetini tamamen yitirir. Biz Türkiye olarak her zaman olduğu gibi barışın, hukukun, vicdanın ve insanlığın yanında saf tutmaya devam edeceğiz” dedi.

#AK Parti
#Efkan Ala
#Gazze
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖSYM 2026 sınav takvimi yayımlandı mı? YKS, KPSS, MSÜ DGS başvuru ve sınav tarihleri açıklandı mı?