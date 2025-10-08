AK Parti'den Gazze paneli

AK Parti Genel Merkezi'nde "Uluslararası Düzenin Krizi: Gazze, Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları" Paneli'nin düzenlendi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ve TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu konuştu.
Ala, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir umut olur, derde deva üretebilir, politikalar üretebilir diye birtakım çabaların olduğunu, uluslararası kuruluşların, Birleşmiş Milletler'in (BM) oluşturulduğunu hatırlattı.
İsrail'in, çocukları, kadınları, yaşlıları, ambulansları, hiçbir ayrım yapmadan bir katliama tabi tuttuğunu anlatan Ala, şöyle konuştu:
- "İsrail, geniş perspektiften bakıldığında kendi mezarını kazıyor. Dinimizin, kültürümüzün bize yüklediği değerler gereği o kadar acımasız olunamaz. Siyonizm kendi yaptıklarıyla antisemitizmin de destekçisi olarak faaliyette bulunuyor. Bu bölgede uzun, orta vadeli düşündüğümüzde bu yaptıkları zulüm İsrail'in lehine mi? Bu anlaşılabilir bir durum değil. Netanyahu hükümetinin ortaya koyduğu bu katliamlara, soykırıma dur diyecek, yüksek sesle itiraz edecek aklı selim yok mu? Kendi mezarlarını kazıyorlar. Bu coğrafya, Orta Doğu hep böyle olmayacak. Aklın da diplomasinin de mezarını kazdılar. İnsanlığın bütün değerlerini Gazze'ye kendi gelecekleriyle birlikte gömüyorlar.”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Bu saldırganlık, son 2 yılın saldırganlığı değil. Hiçbir şey 7 Ekim 2023'te başlamadı. En az 77 yıldır süren bir soykırım ve etnik temizlik operasyonu maalesef bölgemizde devam ediyor” dedi.
Gazze'nin abluka altında tutulduğunu, insanların açlıktan kırılacak hale getirildiğini vurgulayan Yalçın, “Bu, sebepleri ve sonuçları herkes tarafından tam olarak anlaşılamayan bir süreç. İsrail, planlı bir şekilde hareket ediyor. Birinci Dünya Savaşı’ndan bu yana iki adım ileri, bir adım geri gidiyormuş gibi görünse de ana planından hiç sapmadan sürekli bir yayılmacılık ve saldırganlık içinde ilerliyor. Buna karşın biz, İslam toplumları ve dünyanın geri kalanı olarak, her defasında Gazze'yi ve Filistin'i gündemimizin dışına ittiğimizde veya unuttuğumuzda, onlar bu meseleyi unutmuyor. Her platformda bunu gündemde tutuyor, kendi hedefleri doğrultusunda adım adım ilerliyorlar. Biz aynı ciddiyetle, aynı birlik ve beraberlik duygusuyla hareket etmediğimiz, konuyu sürekli gündemde tutmadığımız sürece, İsrail'in bu saldırganlıkları maalesef artarak devam edebilir. Bugün düzenlediğimiz programın amacı da tam olarak budur." dedi.
Yalçın, İsrail'in saldırganlığının sınır tanımadığını ifade etti.İsrail'in tüm uluslararası sistemi tehdit altına aldığını vurgulayan Yalçın, şunları söyledi:
- "İsrail’in saldırganlığı, semitik ruha bile zarar verecek ölçüde bir azgınlığa ulaşmıştır. O yüzden bu meseleyi en ince ayrıntısıyla ele almak zorundayız. Bu saldırganlık, son 2 yılın saldırganlığı değil. Hiçbir şey 7 Ekim 2023'te başlamadı. En az 77 yıldır süren bir soykırım ve etnik temizlik operasyonu maalesef bölgemizde devam ediyor." diye konuştu. İsrail'in bir ABD başkanının "kural temelli uluslararası sistem" şeklinde tanımladığı bütün kuralları altüst ettiğini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti: “İsrail'in uluslararası sistemde güvenebileceğimiz örgütleri, normları, rejimleri altüst eden, bunların işlemez hale geldiğini göstererek tüm dünyanın istikrarsızlaşmasına neden olan eylemleri var. İsrail, Gazze'de soykırım suçu işliyor, bölgeye yönelik bir güvenlik tehdidi haline geliyor ama aynı zamanda tüm küresel sistemi de çökertecek eylemler ortaya koyuyor."
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, İsrail'in bir terör devleti gibi hareket ettiğini kaydetti.
Oktay, Türkiye'nin dış politikasının temelinde ise insani hassasiyetlerin bulunduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ateşkes, insani yardım ve iki devletli çözüm vurgusunu her platformda ısrarla dile getirdiğini söyledi.
Oktay, "Gazze'de bir an önce ateşkes sağlansın, insani yardımlar ulaştırılsın, açlık ve susuzluk bitsin. Tehcir asla mümkün değil, ilhak asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı.
TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Gazze'de yaşananların sadece bir siyasi kriz değil, aynı zamanda insanlık onurunu, uluslararası hukuku ve küresel vicdanı ilgilendiren bir mesele olduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu, "Bu yaşanan kriz, soykırım, etnik temizlikten demografik mühendisliğe, fiili ilhaka kadar pek çok hukuksuzluğu içinde barındırıyor” ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın her platformda, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan sistemin insanlığın beklentilerini karşılamadığını, sorunları çözemediğini, savaşları engelleyemediğini ve ihlalleri cezalandıramadığını dile getirdiğini ifade etti.
Gazze'nin sadece insani değil, jeopolitik kriz alanı haline geldiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Gazze’yi yalnız bırakan bir dünya, yarın başka krizlerde ahlaki ve hukuki meşruiyetini tamamen yitirir. Biz Türkiye olarak her zaman olduğu gibi barışın, hukukun, vicdanın ve insanlığın yanında saf tutmaya devam edeceğiz” dedi.