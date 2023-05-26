AK Parti’den gönüllü daveti: Seçim sandıkta kazanılır

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Muammer Birdal, sistem hakkında bilgilendirmede bulundu.





WEB SİTESİ ÜZERİNDEN TAKİP

Sistem hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Seçim İşleri Başkanı Muammer Birdal, ”AK Parti İstanbul İl Başkanlığı olarak 14 Mayıs'ta tüm sandıklarda 200 bin kişilik bir orduyla görev yaptık. Sandıkların güvenliğini, oylarımızın zayi olmamasını sağladık. Bu seçimde sandıklarda gönüllü müşahitlik yapmak isteyen vatandaşların sayısı çok arttı. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun ‘Ben sandığa 1 milyon kişi yığarım’ ifadesinin ardından talepler yoğunlaştı. Biz de, gönüllülük başvurusu yapabilecekleri bir web sitesi kurduk. Oturduğu bölgeye yakın ilçelerde görevlendirmeler yapıyoruz. AK Parti'nin 62 bin Sandık Kurulu Üyesi var. Seçimde, 2047 avukatımızı da İstanbul’da 1914 okulda görevlendirdik. Müşahit arkadaşlarımız da görevlerini icra ettiler. 200 bin kişi özveriyle çalıştı. İkinci turda yapılan başvurularla, muhtemelen bu sayımız artacaktır.” şeklinde konuştu.





İSTEDİĞİN İLÇEDE GÖREV AL!

Kurulan web sitesi aracılığı ile gönüllü sandık görevlisi olmak isteyenler kolayca kayıt yaptırabiliyor. Web sitesi adresine giren gönüllü adayları, isim soy isim, kimlik ve iletişim numaraları ile görevlendirilmek istediği sandığı yazıp kayıt oluşturuyor. Ayrıca gönüllüler ihtiyaca göre farklı ilçelerde de görev alabilir. Web sitesi içerisinde ayrıca gönüllüler için bilgilendirme kılavuzu da bulunuyor. Seçim günü yapılacaklar ve dikkat edilmesi gereken hususlar bu kılavuzda belirtiliyor.





GÖNÜLLÜNÜN GÖREVLERİ NELER?

-Sayım – döküm işlemleri başlamadan 1 saat önce yani saat 16.00’da gönüllü olduğumuz sandığın başında hazır bulunacağız!





-Saat 17.00’de oy verme işlemi sonuçlanacak ve oy sayımına geçilecek.





-Oy sayım - dökümü sırasında, resmi görevlilerin tuttuğu cetvel gibi biz de kendi cetvelimizde notlarımızı alacağız.





-Sayım esnasında tek bir oyun bile öneminin farkında olarak süreci dikkatle takip edeceğiz.





-İmzalı sandık sonuç tutanağını titizlikle kontrol edeceğiz.





-Seçmen iradesi aleyhinde oluşabilecek durumlarla karşılaşmamız halinde itiraz etme hakkımızı kullanacağız.



