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POLİTİKA

AK Parti’den Mansur Yavaş’a 'vaat' hatırlatması

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Ali Osman Özdemir, Başkan Mansur Yavaş’a gençlere yönelik seçim vaatlerini hatırlattı.

Ankara Yeni Şafak
AK Parti’den Mansur Yavaş’a vaat hatırlatması
Ali Osman Özdemir

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Ali Osman Özdemir, Belediye Meclisi’nde yaptığı konuşmada Yavaş’ın ‘Her ilçede bir kütüphane’ vaadine değindi. Ankara’da üniversite kazanan gençlerin de sorumlulukları olduğunu belirten Özdemir, “Kuru bir hoş geldin demekten fazlasını yapmak bize düşer” dedi. Özdemir, şöyle konuştu:

HOŞ GELDİN YETMEZ

“Altı milyona yakın Ankara nüfusunun bir milyona yakını, 15-24 yaş arası gençlerden oluşuyor. Genç nüfusun en fazla olduğu ikinci şehrin Ankara olduğunu görüyoruz. Şimdi Ankaramıza yeni gelen gençlerle bu oran daha da arttı. Peki bu oran bütçeye ve performans programına yeterince yansımış mıydı? Hayır. Ne yazık ki açılan bir gençlik merkezi var mı? Yok.

HEVESLE BEKLİYORUZ

Açılan bir kütüphane var mı? Yok. Gençlerimizin bilgiye rahatça ulaşabilmeleri için her semte bir kütüphane projesinden bahsediliyordu. Faaliyet raporuna baktığımızda 2019’da hedeflenmiş iki kütüphane vardı fakat herhangi bir kütüphane inşa edilmemişti. Öğrenci arkadaşlarımla, 24 saat açık olacağı söylenen bu kütüphaneleri sabırsızlıkla bekliyoruz. “Her semte bir kütüphane” vaadinin gerçekleşmesi de, aynı şekilde hevesle beklediğimiz bir diğer husus.”

Özdemir, öğrenci evlerine yüzde elli su indirimi ve üniversitelere ek otobüs seferleri için ise Yavaş’a teşekkür etti. Özdemir, şöyle konuştu:

  • “Bunların dışında herhangi bir faaliyet yürütüldü mü diye sormak isterim. Öğrenci misafirhaneleri vaadi vardı. Dün gördüm, Hacettepe Üniversitesi’ne taşınmazlarımız devredilmiş. Bu devrin okullar başlamadan aylar önce planlanıp yapılması gerekirdi. İnşallah üniversite bir an evvel hizmete geçirir o konutları. Gençlere hoş geldiniz videosu içerisinde yer alan giysi yıkama merkezlerini Ankaralı gençlere armağan eden Sayın Melih Gökçek’e, Gençleri parklarda ücretsiz internetle buluşturmaya başlayan Mustafa Tuna’ya, bir diğer husus burs mevzusu; öğrenciler için 94 yılında Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı belediye üzerinden burs verilmesi geleneğini CHP Anayasa Mahkemesi’ne götürerek iptal ettirmişti. Gençlik ve Spor Bakanlığından burs almayanlara yine Bakanlık aracılığıyla burs veren, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın katkılarıyla toplam elli milyon TL değerinde spor yatırımı yapan, gençlik merkezleri, spor sahaları ve kütüphaneler açan Keçiören Belediyesi’ne teşekkür ederim. Spor tesisleri ve kütüphaneleriyle Mamak belediyesine teşekkür ederim. Üniversiteye yeni başlayan gençlerin Eylül ayında yüzme havuzlarını ücretsiz kullanmalarına olanak sağlayan Altındağ Belediyesi’ne teşekkürü borç bilirim.”

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