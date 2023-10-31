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AK Parti'den Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırıya tepki: Vahşi bir eylem

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail’in Gazze’deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırısına sert çıkıştı. Saldırıyı 'Vahşi bir eylem' olarak değerlendiren Çelik, "Bu saldırıların İsrail'in kendini savunma hakkıyla ilgisi yoktur, bu saldırılar Gazze halkını yok etmeyi amaçlayan katliamlardır" dedi.

Pınar Görgü
09:47 - 31/10/2023 Salı
Güncelleme: 10:00 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelik

AK Parti Sözcüsü Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in Gazze’deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırısına tepki gösterdi.


Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı 'insanlık dışı vahşi bir eylem' olarak değerlendiren Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

'İnsanlık dışı bir eylem'

"İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne saldırısı, insanlık dışı saldırılarına bir yenisini ekleyen vahşi bir eylemdir. İsrail'in en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan saldırılarını en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu saldırıların İsrail'in kendini savunma hakkıyla ilgisi yoktur, bu saldırılar Gazze halkını yok etmeyi amaçlayan katliamlardır.


'Netenyahu yönetimi dünya barışı için tehdittir'

Netenyahu yönetimi, masum insanların hayatını topluca hedef almaya devam ediyor. Bu yönetim bölge ve dünya barışı için tehdittir. Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ve insanlığı ateşe atan bu vahşi ve tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almadığı sürece bu katliamların parçasıdır."



İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı 25. gününde: Terör devleti hastaneleri vurmaya devam ediyor
İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı 25. gününde: Terör devleti hastaneleri vurmaya devam ediyor

Terör devleti İsrail'in kadın çocuk hedef gözetmeksizin bombaladığı ve binlerce sivili katlettiği Gazze'de hayat durma noktasına geldi. Soykırımın 25. gününde de işgal devletinin saldırıları devam ediyor. Gazze'de tüm zorluklara rağmen hizmet vermeye çalışan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, katil İsrail güçleri tarafından bombalandı. Gazze'ye 18 bin tondan fazla bomba atıldı. Bunun Hiroşima'ya atılan atom bombasının bir buçuk katı olduğu belirtiliyor. 7 Ekim'den bu yana ise 8 bin 306 kişi can verdi. BM'ye göre hayatını kaybedenlerin yüzde 70'ini kadın ve çocuklar oluşturuyor. Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, savaşçılarının Gazze'nin güneyinden sızan İsrail güçleriyle çatıştığını duyurdu. İşte anbean bölgede yaşanan gelişmeler...

#AK Parti
#Ömer Çelik
#İsrail
#Gazze
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