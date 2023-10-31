AK Parti'den Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne saldırıya tepki: Vahşi bir eylem

Terör devleti İsrail'in kadın çocuk hedef gözetmeksizin bombaladığı ve binlerce sivili katlettiği Gazze'de hayat durma noktasına geldi. Soykırımın 25. gününde de işgal devletinin saldırıları devam ediyor. Gazze'de tüm zorluklara rağmen hizmet vermeye çalışan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, katil İsrail güçleri tarafından bombalandı. Gazze'ye 18 bin tondan fazla bomba atıldı. Bunun Hiroşima'ya atılan atom bombasının bir buçuk katı olduğu belirtiliyor. 7 Ekim'den bu yana ise 8 bin 306 kişi can verdi. BM'ye göre hayatını kaybedenlerin yüzde 70'ini kadın ve çocuklar oluşturuyor. Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, savaşçılarının Gazze'nin güneyinden sızan İsrail güçleriyle çatıştığını duyurdu. İşte anbean bölgede yaşanan gelişmeler...