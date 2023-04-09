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AK Parti'li Ali İhsan Yavuz'dan milletvekili adaylarına ilişkin açıklama: En genç aday 18 yaşındaki Nisa Alptekin

AK Parti'de milletvekili aday listesi belli oldu. Listelerin YSK'ya sunulmasının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "18 yaşında Nisa Alptekin en genç milletvekili adayımız, 73 yaşında Şamil Ayrım ise en yaşlı milletvekili adayımız oldu. Cumhur İttifakı, ittifak protokolünü 4 parti ile yaptı. HÜDA-PAR ve DSP ayrıca liste vermiyor, her iki Genel Başkan da İstanbul'dan aday olmuştur. HÜDA-PAR'dan 4, DSP'den 3 arkadaşımız listelerimizden aday olmuştur" ifadelerini kullandı.

16:47 . 9/04/2023 Pazar
DHA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz

14 Mayıs seçimi giderek yaklaşıyor. Siyaset gündeminde ise oldukça hareketli bir gün yaşanıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, yaptığı açıklamada HÜDA PAR ve Demokratik Sol Parti (DSP) ile ilgili merak edilen soruya yanıt verdi. Ali İhsan Yavuz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Cumhur İttifakı, ittifak protokolünü 4 partiyle yaptı. MHP, AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile ittifak protokolünü oluşturduk. Her parti kendi listesini teslim edecek, her partinin ortak adayı da Recep Tayyip Erdoğan olacak.

HÜDA PAR VE DSP'den kaç kişi listeden aday oldu?

HÜDA PAR ve DSP'ye gelince, onlar ayrıca bir liste vermiyorlar. Her iki genel başkan da bizim listemizden aday olmuştu. Her iki genel başkan da İstanbul'dan adayımız olmuştur. Genel başkanların dışında bazı arkadaşlarımız da listede yer buldu. HÜDA Par'dan genel başkan dahil 4 arkadaş listemizde yer aldı. DSP'den de genel başkan dahil 3 arkadaşımız listede yer aldı." En genç adayın 18 yaşında olduğunu belirten Yavuz, "18 yaşında Nisa Alptekin en genç milletvekili adayımız, 73 yaşında Şamil Ayrım ise en yaşlı milletvekili adayımız oldu." dedi.

Dikkat çeken isimler

Nisa Alp Tekin -İstanbul

Şamil Ayrım - İzmir

Tuğrul Türkeş - Ankara 1. Bölge 1. Sıra

Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı

Eski bakanlardan Faruk Çelik - Artvin 1. Sıra -

İsmail Ok - Balıkesir 1. Sıra (İYİ Parti’den AK Parti’ye geçmişti)

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül - Gaziantep 1. sıra

Hulki Cevizoğlu (Gazeteci-yazar-Akademisyen) - İstanbul 1. Bölge 6. sıra

Umut Arman Sonay (Milli yüzücü) İstanbul 1. Bölge

Cerrah Halit Yerebakan - İstanbul 2. Bölge

Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen) - İstanbul 2. bölge

Yücel Arzen (Sanatçı-Müzisyen) - İstanbul 3. bölgeden

Şebnem Bursalı (Gazeteci) - İzmir’den

Mehmet Ali Çelebi - İzmir’den

Prof. Dr. Mehmet Şahin (Siyaset bilimci-TV yorumcusu)- Kahramanmaraş

Sadettin Hülagü (Rektör) - Kocaeli 1. sıra

Bahadır Yenişehirlioğlu (Oyuncu) - Manisa 1. sıra

#Ali İhsan Yavuz
#AK Parti
#Nisa Alptekin
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