AK Parti'li Kabaktepe'den altı muhalefet liderine tepki: Masada nasıl oturacağını tartışanlar aday çıkaramaz

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kabaktepe'nin açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

(Altı muhalefet liderinin buluşması) O fotoğraf bizi korkutmadı. Türkiye'nin 2023 seçimlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Cumhur İttfakı'nın kazanacağına inancımız tam. Orada bir şüphemiz yok. O günkü masa bile tartışmalı bir masadır HDP’nin çağırılmamasının kavgası yaşanış, bunun gölgesi düşmüştür O masa nereye oturacaklarını bile belirleyemedikleri bir masadır. Daha masada nasıl oturacaklarına karar veremeyen parti liderlerinin cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusunda da kavgaya tutuşacaklarını düşünüyorum. Asıl sorunları gizlemek için ortaya çıkarılan bir süreç olarak görüyorum. Asıl meselelerini konuşmuyorlar.

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GÜNDEM Altı muhalefet liderinin buluşması: Yuvarlak masada 28 Şubat mutabakatı

Yüksek fiyat tartışması

Türkiye’de vatandaşımızın gerçek gündemi eoniomi. Burada ikili bir yakşalım sergilemeye gayret gösteriyoruz. Birincisi Türkiye ve dünyanını içinde bulunduğu pandemi nedeniyle oluşan enerji üreten ülkelerin fiyatlarında ciddi bir artış oldu. Tüm dünyada oldu. Dolayısıyla halka yansıdı. AK Partinin ekonomi politikasında aldığı kararlar neticesinde yaşanna artışlardan bahsedemeyiz. Küresel bazdaki krizin kendi enerjisini üretemeyen ülkelerde oluşan fiyat artışını doğurdu. Cumhurbaşkanımızın da bahsettiği gibi, küreseş krizin halkın üstünde oluşturduğu baskıyı azaltmak için biz elimizden gelen gayreti gstereceğiz, tedbirlerimizi alacağız.