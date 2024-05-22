AK Partili Mehmet Baykan'dan 'İHA' hatırlatması: Dalga geçtikleri dronelar İran Cumhurbaşkanı'nı buldu

TBMM Genel Kurulda AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan Gençlik ve Spor haftası münasebeti ile söz aldı. Baykan konuşmasında altın madalya alan sporcuları tek tek kürsünden isimlerini söyleyerek alkışlattı. Baykan, İHA’lar ve SİHA’larla dalga geçenlerin olduğunu hatırlatarak, İran olayını hatırlattı.
MADALYA ALANLARI ALKIŞLATTI
EN GENÇ MİLLETVEKİLİ AK PARTİ GRUBUNDA
MANDACIK 100 YIL ÖNCEDE İSTENDİ ŞİMDİDE İSTEYENLER VAR
DALGA GEÇİLEN DRONE'LAR İRAN CUMHURBAŞKANI'NI BULDU
TERÖRÜN BELİ KIRILDI
Ülkenin en büyük sorunu olan terörün belinin kırıldığını kaydeden Baykan, ‘’Teröre, şiddete, yıkıcı, bölücü hiçbir faaliyete prim vermeyen gençlerimiz, bilimin, araştırmanın, okumanın ışığında daha güçlü bir Türkiye için çalışacak ve üretecek. Ülkemizin en büyük sorunu olan terörün beli kırıldıkça özellikle terörün yaşandığı bölgelerde yaşayan, terörün gerçek yüzünü gören gençlerimiz artık ülke yönetiminde, sporda, eğitimde, her türlü sosyal alanlarda kendini göstermiş, büyük başarılar kaydetmiştir. Kars Meslek Lisesi'nde öğrenim gören Onur, ‘Her birimiz bir Selçuk Bayraktar olabiliriz’ diyerek ülkemizin gençliğinin potansiyelini ortaya koyuyor’’ ifadelerini kullandı.