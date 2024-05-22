AK Partili Mehmet Baykan'dan 'İHA' hatırlatması: Dalga geçtikleri dronelar İran Cumhurbaşkanı'nı buldu

‘’Anadolu’nun gençleri nasıl Kurtuluş Savaşı’nda gözlerini kırpmadan ‘Ya şehit ya gazi olurum.’ anlayışıyla cepheye koşmuşlarsa devletimiz, milletimiz ne zaman dara düşmüşse aynısını yapmışlardır, bunu da kısa zaman önce 15 Temmuz'da göstermişlerdir. ‘İman varsa imkân vardır.’ düsturundan hareketle dün kazma kürekle verilen mücadele bugün bu ülkenin gençlerinin ve genç beyinlerinin yaptığı İHA’lar, SİHA’larda sembolleşen savunma araçlarıyla verilmektedir. Kimilerinin bu kürsüden ‘Cihatçıları götürerek Karabağ’ı karıştırdınız. Dronelar mıronlarla Libya’da barışı baltaladınız.’ diyerek sözüm ona dalga geçmeye kalktığı teknolojiyi ülkemize kazandıran genç beyinlerin kurduğu sistemin ürünleri İHA’larla Allah rahmet eylesin İran Cumhurbaşkanı'nın helikopterinin düştüğü yer tespit edilince de mıronladınız mı bilmiyorum. Ancak başta küçümser gibi görünmeye çalışanların çok iyi bildiği terörle, teröristle ülke mücadelesinde akıl almaz hatta akıllar alan işler yapan ve dünyanın imrenerek baktığı bu teknolojiler gençlerimiz tarafından yapıldı’’