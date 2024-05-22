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AK Partili Mehmet Baykan'dan 'İHA' hatırlatması: Dalga geçtikleri dronelar İran Cumhurbaşkanı'nı buldu

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, İHA ve SİHA’larla zamanında dalga geçenler olduğunu vurgulayarak İran Cumhurbaşkanının Akıncı İHA’nın bulunması hatırlattı. Baykan, “Dronelar mıronlarla Libya’da barışı baltaladınız.’ diyerek sözüm ona dalga geçmeye kalktığı teknolojiyi ülkemize kazandıran genç beyinlerin kurduğu sistemin ürünleri İHA’larla Allah rahmet eylesin İran Cumhurbaşkanı'nın helikopterinin düştüğü yer tespit edilince de mıronladınız mı bilmiyorum. Ancak başta küçümser gibi görünmeye çalışanların çok iyi bildiği terörle, teröristle ülke mücadelesinde akıl almaz hatta akıllar alan işler yapan ve dünyanın imrenerek baktığı bu teknolojiler gençlerimiz tarafından yapıldı” dedi.

23:32 - 22/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 23:34 - 22/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan
AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan

TBMM Genel Kurulda AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan Gençlik ve Spor haftası münasebeti ile söz aldı. Baykan konuşmasında altın madalya alan sporcuları tek tek kürsünden isimlerini söyleyerek alkışlattı. Baykan, İHA’lar ve SİHA’larla dalga geçenlerin olduğunu hatırlatarak, İran olayını hatırlattı.

MADALYA ALANLARI ALKIŞLATTI

Altın madalya alan gençlerin ismini söyleyerek alkışlatan Baykan,
‘’İşte, biz TEKNOFEST gençliği yetiştiriyoruz. 2002 yılından bu tarafa Türk sporunun yükselmesi için tesisler yaptık, gençlerimiz yapılan tesisleri, uygulamaya konulan projeler inkâr etmediler, madalyalar aldılar, olimpiyatlarda başarılar sağladılar. Teknolojide olduğu gibi sporda da büyük başarılar elde eden gençlerimiz artık spor ayakkabılarını dağlarda emperyalist emellere hizmet etmek için değil bayrağımızı göndere çektirmek, İstiklal Marşı’mızı söyletmek için spor alanlarında giyiyorlar. İşte, büyük alkışı hak eden gençlerimizden bazıları; Ankara'dan Hakan Reçber, Ankara'dan Abdullah Öztürk, altın madalyalı, olimpik, paralimpik sporcular. Adana’dan Eda Tuğsuz, İzmir'den Ferhat Arıcan, İstanbul'dan Mete Gazoz, Elazığ’dan Gizem Özer, Diyarbakır'ın evladı Meryem Bekmez, Trabzon’un evladı Busenaz Sürmeneli, Van’ın evladı Esmer Taşkın, Siirt’ten Abdurrahim Özalp’’
açıklamasında bulundu.

EN GENÇ MİLLETVEKİLİ AK PARTİ GRUBUNDA

Konuşması sırasında DEM Partili milletvekillerinin sözlerine maruz kalan Baykan, ’Meclisin en genç milletvekillerinin AK Parti grubunda olduğunu hatırlattı. Baykan, ‘
’Seçilme yaşının 18'e indirilmesi konusundaki Anayasa değişikliği AK Parti iktidarlarının milletimizden aldığı vizeyle olmuştur. İşte bunun göstergesi olarak da başta Gençlik Kolları Genel Başkanımız, Sayın Eyyüp Kadir İnan olmak üzere Meclis'in en genç milletvekilleri bizim grubumuzdadır’’’
dedi.

MANDACIK 100 YIL ÖNCEDE İSTENDİ ŞİMDİDE İSTEYENLER VAR

Bugünlerde olduğu gibi 100 yıl öncede mandacılığı isteyenlerin olduğunu kaydeden Baykan, ‘
’Bugün hemen güneyimizde, Suriye'nin, Irak’ın kuzeyine konuşlanmış emperyalistlerin mandacılık hayalini kuranlar olduğu gibi yüzyıl önce de bu ülkede Amerikan ve İngiliz mandasını savunanlar vardı. Onlara rağmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Samsun’da yaktığı meşalenin ışığı tüm yurda yayılmış ‘Milletin kaderini yine milletin kararlılığı ve iradesi kurtaracaktır.’ anlayışından hareketle tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi, Sakarya'da, İnönü’de, Dumlupınar’da, Büyük Taarruz’da Türk, Kürt, Arap, Zaza, Laz, Çerkez kısacası “Anadolu” diyebileceğimiz milletimiz duruma el koymuş ve Gazi’nin liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti devletine giden yolu ilmek ilmek dokumuştur
’’ ifadelerini kullandı.

DALGA GEÇİLEN DRONE'LAR İRAN CUMHURBAŞKANI'NI BULDU

İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin içinde bulunduğu düşme helikopterin enkazının Türk İHA tarafından bulunmasını hatırlatan Baykan,
‘’Anadolu’nun gençleri nasıl Kurtuluş Savaşı’nda gözlerini kırpmadan ‘Ya şehit ya gazi olurum.’ anlayışıyla cepheye koşmuşlarsa devletimiz, milletimiz ne zaman dara düşmüşse aynısını yapmışlardır, bunu da kısa zaman önce 15 Temmuz'da göstermişlerdir. ‘İman varsa imkân vardır.’ düsturundan hareketle dün kazma kürekle verilen mücadele bugün bu ülkenin gençlerinin ve genç beyinlerinin yaptığı İHA’lar, SİHA’larda sembolleşen savunma araçlarıyla verilmektedir. Kimilerinin bu kürsüden ‘Cihatçıları götürerek Karabağ’ı karıştırdınız. Dronelar mıronlarla Libya’da barışı baltaladınız.’ diyerek sözüm ona dalga geçmeye kalktığı teknolojiyi ülkemize kazandıran genç beyinlerin kurduğu sistemin ürünleri İHA’larla Allah rahmet eylesin İran Cumhurbaşkanı'nın helikopterinin düştüğü yer tespit edilince de mıronladınız mı bilmiyorum. Ancak başta küçümser gibi görünmeye çalışanların çok iyi bildiği terörle, teröristle ülke mücadelesinde akıl almaz hatta akıllar alan işler yapan ve dünyanın imrenerek baktığı bu teknolojiler gençlerimiz tarafından yapıldı’’
dedi.

TERÖRÜN BELİ KIRILDI

Ülkenin en büyük sorunu olan terörün belinin kırıldığını kaydeden Baykan, ‘’Teröre, şiddete, yıkıcı, bölücü hiçbir faaliyete prim vermeyen gençlerimiz, bilimin, araştırmanın, okumanın ışığında daha güçlü bir Türkiye için çalışacak ve üretecek. Ülkemizin en büyük sorunu olan terörün beli kırıldıkça özellikle terörün yaşandığı bölgelerde yaşayan, terörün gerçek yüzünü gören gençlerimiz artık ülke yönetiminde, sporda, eğitimde, her türlü sosyal alanlarda kendini göstermiş, büyük başarılar kaydetmiştir. Kars Meslek Lisesi'nde öğrenim gören Onur, ‘Her birimiz bir Selçuk Bayraktar olabiliriz’ diyerek ülkemizin gençliğinin potansiyelini ortaya koyuyor’’ ifadelerini kullandı.

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