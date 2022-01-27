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POLİTİKA

AK Parti'li Özhaseki CHP'li belediye başkanlarının açıklamasını değerlendirdi: Seçildikleri günden beri ağlıyorlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP'nin 11 büyükşehir belediye başkanının yaptığı ortak açıklamayı değerlendirdi. CHP'li başkanların seçildikleri günden beri ağladıklarını belirten Özhaseki, "Sonuç olarak, 'Paramız yok, devlet para versin' bahanesine sarılmışlar." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
AK Partili Özhaseki CHPli belediye başkanlarının açıklamasını değerlendirdi: Seçildikleri günden beri ağlıyorlar
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin vergi indirimi ve sübvansiyon desteği istemesini değerlendirdi.

CHP'nin belediye başkanlarının, aday oldukları şehir halkına pek çok "hayali vaatlerde" bulunduklarını ifade eden Özhaseki, "Güya yönetim becerileriyle belediye bütçesini etkin bir şekilde kullanmak suretiyle başka bir kaynağa ihtiyaç duymadan bu vaatlerini hayata geçireceklerini söylemişlerdi." ifadesini kullandı.

"SEÇİLDİKLERİ GÜNDEN BERİ AĞLIYORLAR"

Ancak belediye başkanlarının seçildikleri günden beri "ağladıklarını" belirten Özhaseki, CHP'li belediyelerin rutin belediye hizmetlerini bile yönetemediklerini, başarısızlıklarına ve becerisizliklerine her seferinde iktidarı bahane gösterdiklerini savundu.

"NASIL BAHANE ÜRETECEKLERİNİ TARTIŞTILAR"

Özhaseki, bugün de CHP'nin 11 büyükşehir belediye başkanının çevrim içi toplanıp "söz verip yapamadıkları hizmetler için nasıl bahane üreteceklerini" tartıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Sonuç olarak, 'Paramız yok, devlet para versin' bahanesine sarılmışlar. Oysa 2019’dan bugüne, İstanbul, İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin devletten aldıkları rakamlar son iki yılda neredeyse tam iki kat artmış durumda. Yerel yönetim konusunda tecrübeli bir isim olarak beceriksizliğinize bir çözüm bulamam ama size har vurup harman savurduğunuz bir kaynak göstereyim. Algı yönetiminiz için sosyal medya ve ajanslara ödediğiniz paraları, vatandaşa hizmet olarak aktarsanız bir hayli iş yaparsınız. Kar kürümekten bile acizken her seferinden ağlayıp durmayın, başarısızlığınıza bahane aramaktan vazgeçin. Enerjinizi vatandaşa hizmet etmek için neler yapabileceğinize harcayın."

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