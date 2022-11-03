AK Parti'li Salih Cora: Milletin iktidara gelişinin 20'nci yılı kutlu olsun

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, AK Parti’nin Türkiye’yi büyüttüğünü, geliştirdiğini, güçlendirdiğini söyledi. 2001 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti’nin bir yıl aradan sonra 3 Kasım 2002’de iktidara geldiğini hatırlatan Milletvekili Cora, şu ifadeleri kullandı:

AK PARTİ TÜRK DEMOKRASİSİ İÇİN BİR MİLATTIR

“Milletimize 20 yıldır hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. AK Parti her zaman milleti siyasetin öznesi konumuna getirmiş, eser siyasetini öne çıkarmıştır. AK Parti yerli ve milli bir siyaset izlemiştir. Milletimizin asil karakterini yansıtmıştır. 3 Kasım 2002’deki seçimle ilk kez iktidara geldiği günden bu yana millet sevdasıyla kesintisiz hizmet dönemini sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki partimiz ülkemizdeki her bir vatandaşımızın içinde kendi hayallerini, hedeflerini bulduğu, kendine yer bulabildiği, kendini evinde hissettiği dev bir çatıdır. AK Parti, Türk demokrasisi için bir milattır, tarihi bir başlangıçtır.”

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TÜRKİYE’Yİ, BÜYÜTTÜK, GELİŞTİRDİK, GÜÇLENDİRDİK, ZENGİNLEŞTİRDİK

“İktidara geldiğimiz gün, ülkemizin ulaşmış olması gereken kalkınma ve milletimizin sahip olması gereken demokrasi seviyesiyle, bulunduğumuz yer arasındaki fark çok büyüktü. Geride kalan 20 yılda ülkemizi "durmak yok, yola devam” diyerek büyüttük, geliştirdik, güçlendirdik, zenginleştirdik. Savunma Sanayinden sağlık yatırımlarına, teknolojik atılımlardan sportif yatırımlara, ulaşımdan altyapıya, üst yapıya kadar ülkemizin asırlık kayıplarını 20 yılda telafi edecek çalışmaları, dev eserleri hizmete sunduk. Biz Türkiye’nin bölgesel ve küresel bir güç olması yönünde attığımız bu adımlarla birlikte bir yandan yurt içinde ve yurt dışında, emperyalistlerle, vesayetçilerle ve darbecilerle mücadele ettik. Yeri geldi bildiriler yayınladılar, yeri geldi tuzaklar kurdular, yeri geldi bürokratik oligarşiyi, yeri geldi terör örgütlerini harekete geçirdiler, hatta partimizi kapatmaya kalktılar. Bunlarla kalmayıp doğrudan silaha da sarıldılar. Demokrasi ve kalkınma adımlarımıza çelme takılmaya çalışıldığında, çözümü sadece milletin sinesinde, milli iradenin gücünde aradık.”

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TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUYLA HİZMET YOLCULUĞUMUZU ZİRVEYE TAŞIYACAĞIZ

“Her zaman şuna inandık ve bu doğrultuda da mücadelemizi sürdürdük; aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşır, aşksız yürüyen beden diye ceset taşır. 20 yılda aşk ile yürüyerek ülkemizi hedeflerine taşıdık, milletimizi hayallerine kavuşturduk. Aşk ile çalışarak; Milli iradeyi güçlendirerek, vesayeti adım adım gerilettik. Demokrasiyi kökleştirerek, darbelere zemin hazırlayan şartları birer birer ortadan kaldırdık. Güvenliği sağlayarak, insanımızın bugününü huzurla yaşamasını, geleceğine umutla bakmasını temin ettik. Şimdi artık önümüzde yeni bir hedef var. 20 yılda oluşturduğumuz bu güçlü temelin üzerine 85 milyon el ele vererek Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Türkiye'yi 21. yüzyılın parlayan yıldızı haline getireceğiz.”