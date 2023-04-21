AK Parti'li Turan: Alevi de Sünni de birbirinin yegane hamisidir

"Türkiye bunları aştı. Erdoğan'dan önce Türkiye'de 'Aleviyim', 'Kürdüm' demek somut bir problemdi, kabul ediyorum. Kılıçdaroğlu 74 yaşında ilk defa 'Aleviyim' diyebildi. Bunu Erdoğan Türkiye'sinde diye bildi. Seçime kalmış 20 gün, siyasi hesaplarla 'Ben Aleviyim' demenin hiçbir akıllı, irfanlı tarafı yok. Sen adamsan kendi ortağın, İYİ Partili vekil, 'Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için aday olmaz' dediğinde videoyu yayınlasaydın anlamı vardı. Ama şimdi anlamı yok. Bizler bu memlekette 85 milyon eşit yurttaş olarak yaşamak istiyoruz. Bizler hangi mezhep, ırk, dini tarz, anlayış zerre kadar önem vermeden Türk vatandaşı olan herkesle omuz omuza yürümeyi, bu ülkenin bayrağı altına yaşamayı en büyük şeref olarak atfediyoruz. Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği de Davutoğlu'nun Sünniliği de kendisinin olsun diyoruz. Biz Türkiye vatandaşı olarak bakıyoruz. Böyle yürümeye devam edeceğiz."