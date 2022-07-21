AK Parti'li Turan: Çanakkale sizin altılı masanıza yedinci ayağı monte etmenin aparatı değildir

Binali Yıldırım'dan muhalefete eleştiri: Yatıp kalkıp "Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz" diyorlar

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Malatya İl Başkanlığında yaptığı konuşmada muhalefeti eleştirerek, 'Yatıp kalkıp ne diyorlar 'Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz.' Peki ne olacak sonra diyoruz, 'vallahi onu bize söylemediler ancak o kadarını söylediler.' Ben de diyorum ki bu millet Tayyip Erdoğan'a da bayrağına da toprağına da sahip çıkar.' dedi.