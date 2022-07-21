Gündem AK Partili Turan Çanakkale sizin altılı masanıza yedinci ayağı monte etmenin aparatı değildir
POLİTİKA

AK Parti'li Turan: Çanakkale sizin altılı masanıza yedinci ayağı monte etmenin aparatı değildir

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret ederek çiçek bırakmayı, dua etmek istediği sözlerine sert tepki gösterdi. Turan, "Dün Apo’nun heykelini dikeceğiz diyen, 6-7 Ekim olaylarının azmettiricisi, terörden mahkum olan bir eş genel başkan, tutmuş Çanakkale’ye gideceğim, şehitlikleri ziyaret edeceğim demiş. Günaydın, uyan da balığa gidelim. Çanakkale sizin altılı masanıza yedinci ayağı monte etmenin aparatı değildir" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
AK Partili Turan: Çanakkale sizin altılı masanıza yedinci ayağı monte etmenin aparatı değildir
Bülent Turan

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde devlet hastanesi ek hizmet binası açılışında konuştu.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret ederek çiçek bırakmayı, dua etmek istediği sözlerine tepki gösteren Turan, şunları söyledi:

  • "Dün Apo’nun heykelini dikeceğiz diyen, 6-7 Ekim olaylarının azmettiricisi, terörden mahkum olan bir eş genel başkan, tutmuş Çanakkale’ye gideceğim, şehitlikleri ziyaret edeceğim demiş. Günaydın, uyan da balığa gidelim. 49 yaşındasın şimdiye kadar bir kez 18 Mart’ta gelmemişsin, şimdiye kadar bir kez bir şehit evine gitmemişsin, şimdiye kadar bir kez sosyal medyandan Çanakkale dememişsin şimdi aklına gelmiş. Çanakkale sizin altılı masanıza yedinci ayağı monte etmenin aparatı değildir. Sen önce PKK terör örgütü lanet olsun de, ondan sonra Çanakkale’ye gel. Çanakkale’ye gel de, Çanakkale’de o mübarek savaşta Kürt ile Türk nasıl omuz omuz olmuş öğren. Sen Çanakkale’ye gel de Aleviyle Sünni kadın ile erkek, genç ile yaşlı nasıl omuz omuza mücadele vermiş ders al. Sen gel de Çanakkale’nin o halinden ibret al. Biz biliyoruz ki yılan derisini değiştirir ama karakterini asla değiştirmez. Biz senin ne olduğunu biliyoruz."

Kirli siyasetin son örneği: Selahattin Demirtaş Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etmek istediğini söyledi
GÜNDEM
Kirli siyasetin son örneği: Selahattin Demirtaş Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etmek istediğini söyledi

Yapılan konuşmaların ardından devlet hastanesi ek hizmet binası gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

Kandil Demirtaş'a 16 milyon $ gönderdi
GÜNDEM
Kandil Demirtaş'a 16 milyon $ gönderdi
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu maçında Maccabi Netanya ile karşı karşıya geliyor. İşte ilk 11'ler
Bir bir ölüyorlar

Bir bir ölüyorlar

​Sırrı ortaya çıktı ama numuneler alındı incelemeler sürüyor.
MGKda terörle mücadele vurgusu

MGK'da terörle mücadele vurgusu

'​Operasyonlar hakkında bilgi sunuldu ve ilave tedbirler görüşüldü.'
Karı kocanın kan donduran cinayeti

Karı kocanın kan donduran cinayeti

​Rahatsız ettiği iddiasıyla eve çağırıp öldürdüler.

​PKK'lı teröristin ifadesi Selahattin Demirtaş ve HDP'li vekilleri zora sokacak.

​İstanbul ve diğer çevre iller de sallandı.

İBB'nin ağaç katliamının ardından dikilmişti.

Beyaz Saray 79 yaşındaki ABD Başkanı Biden'ın testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İstanbul'da çalınan 100 yıllık halı bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.