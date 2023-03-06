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Gündem

AK Parti'li vekiller depremzedeler için 30 milyon lira yardım topladı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası tüm Türkiye tek yürek olarak depremzedelerin hem maddi hem de manevi yönden yardımına koştu. Bu yardım seferberliğine AK Parti'li milletvekilleri de katıldı. AK Parti'li milletvekillerinin kendi aralarında başlattığı kampanya sonucu depremzedeler için 30 milyon lira yardım toplandı.

19:40 . 6/03/2023 Pazartesi
DHA
AK Parti'li milletvekilleri 'asrın felaketi'nden etkilenen depremzedeler için 30 milyon lira yardım topladı. (Arşiv)

AK Parti'li milletvekilleri 'asrın felaketi'nden etkilenen depremzedeler için 30 milyon lira yardım topladı. (Arşiv)

AK Parti'li milletvekillerince deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için gerçekleştirilen yardım kampanyasında toplanan para 30 milyon TL'yi aştı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli deprem felaketinin ardından pek çok yerde yardım kampanyaları başlatıldı. AK Parti'li milletvekilleri de kendi aralarında kampanya başlattı. Vekiller bu kapsamda maaşlarını bir hesapta topladı. Bazı vekiller birden fazla maaşlarını bağışlarken toplanan yardım miktarı 30 milyon TL'yi aştı. Paranın, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) aktarılacağı belirtildi.





#deprem yardımı
#AK Parti
#AK Parti'li milletvekilleri
#depremzedelere yardım
1 saat önce
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AK Parti'li vekiller depremzedeler için 30 milyon lira yardım topladı
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