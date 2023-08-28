AK Partili Yavuz ekonomi eleştirilerine cevap verdi: Kapanan fabrika gördünüz mü?

"Bence Cumhuriyet Halk Partisi, bir parti olma vasfını kaybetmiştir. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin adının Cumhuriyet Halk Partisi olmamalıdır diye düşünüyorum. Çünkü ne cumhurdan ne de halktan yana hiçbir şeyi kalmamıştır. Partisi de gitmiştir. Şimdi o gece kimden beklenir sürecin yorumlanması, sonuçların alınması, seçim işlerinden beklenir. Gördüğünüz 6 parti de daha ötesinde bilmem kaç tane o masanın aktörü. Hepsinin işi sandığa veri girmek, nerede veri? Eğer bu gidişleri devam ederse 2024 seçimlerinde de veri aktaramayacaklar. Hatta 2028'de sistem kuramayacaklar ve işletemeyecekler"