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POLİTİKA

AK Partililerden komşu harekatı

İstanbul’da 23 Haziran'da yapılacak büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için geri sayım sürerken, AK Parti’nin çalışmaları yoğunlaştı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Teşkilat çalınmadık kapı bırakmazken, AK Parti üyeleri de en az bir komşusunu sandığa giderek Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım’a destek vermeye ikna edecek. 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul’da iki aday arasında 13 bin civarında oy farkı bulunması her oyun değerli olmasını sağladı.

Bu nedenle AK Parti, tüm seçmenin sandığa gitmesi ve Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım’ı desteklemesi için adeta bire bir markaj uygulayacak.

ÖNCE GERÇEKLER SONRA İKNA

AK Parti teşkilatı ve Yıldırım düzenlenen mahalle toplantıları ve iftarlar kapsamında seçmenle bir araya geliyor. AK Partili gençler ve kadınlar da ev ev dolaşıyor. Bu ziyaretler kapsamında seçimin iptaline neden olan usulsüzlükler tek tek anlatılarak seçmenler ikna edilmeye çalışılıyor.

Bunun yanı sıra AK Parti’nin İstanbul’da bulunan yaklaşık 2 milyon 300 bin üyesine de bu seçimde görev verildi. Tüm AK Parti üyeleri Cumhur İttifakı’nın adayı Yıldırım’ın sandıktan başarı ile çıkması için bir komşusunu ikna edecek.

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