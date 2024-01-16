AK Parti'nin 48 adayı perşembe açıklanacak

AK Parti, 14 Ocak’ta gerçekleştirilmesi planlanan ancak 9 şehit verdiğimiz saldırı nedeniyle ertelediği aday tanıtım toplantısını 18 Ocak Perşembe günü yapacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14.00’te ATO Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek toplantıda, Ankara ve İzmir dahil kalan 48 ilin belediye başkan adayını açıklayacak.

SALDIRI NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

AK Parti, 7 Ocak’ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında 15’i büyükşehir olmak üzere 26 belediye başkan adayını açıklamıştı. Geriye kalan illerin geçen 15 Ocak Pazartesi günü açıklanması kararlaştırılmış, daha sonra tarih, 14 Ocak’a çekilmişti. Ancak Irak kuzeyinde verilen 9 şehit nedeniyle de toplantı ileri bir tarihe ertelenmişti.

İLÇELER İÇİN AYRI PROGRAM

İstanbul’da olduğu gibi Ankara’daki aday tanıtım toplantısında da ilçe belediye başkan adayları açıklanmayacak. Ocak ayının sonunda tüm adayların kamuoyuna tanıtılacağı ayrı bir program düzenlenmesi planlanırken, ilçeler için ayrı bir program düzenlenecek. Öte yandan ayrı bir programla açıklanması beklenen seçim beyannamesinin de aday tanıtım programında açıklanabileceği söz konusu.

Teşkilatla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Erdoğan, teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Erdoğan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TCG Derya teslim ediliyor

TCG Derya ile yüzer birliklerin, helikopter yakıtı dahil olmak üzere akaryakıt ve su ikmallerinin denizde süratli şekilde yapılması sağlanacak. 199,9 metre uzunluğuna ve 24,4 metre genişliğe sahip olan TCG Derya, 9 bin ton dizel, bin ton jet yakıtı, bin 200 ton su ve 400 ton mühimmat taşıma kapasitesine sahip. Gemide ayrıca insanlı ve insansız su üstü ve su altı araçların, helikopterlerin ve insansız hava araçlarının belirli seviyede bakım ve onarımları da yapılacak. TCG Derya, TCG Anadolu’dan sonra TSK’nın ikinci en büyük gemisi olacak.

Kabinenin gündemi emekli maaşları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 6 Aralık’tan sonra ilk kez bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısında, 2023 yılının genel bir muhasebesi ile 2024 yılına ilişkin beklentiler gözden geçirilecek. Beştepe’de yapılacak toplantının ana gündem maddesi emeklilere yapılacak zam oranı olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in konu hakkında kabine üyelerine detaylı bir sunum yapması bekleniyor.

GÖZLER ERDOĞAN’DA

Aralık ayı enflasyon rakamlarının ardından emekli maaşlarına 2024 yılı için en az yüzde 37,56 oranında zam yapılacağı kesinleşmiş oldu. Asgari ücret, memur ve memur emeklilerine yeni yılda yaklaşık yüzde 50’lik zam yapılması sonrası milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisi de beklenti içine girdi. 16 milyonu aşkın emekli bu toplantıdan çıkacak kararı bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantı sonrası emekli zam oranını açıklaması bekleniyor.

OPERASYON DA GÜNDEMDE

Kabinede, bölücü örgüt PKK’nın Irak’ın kuzeyinde sızma girişimi sonrası başlatılan operasyonlardaki son durum da gözden geçirilecek. Enflasyonla mücadele ve ekonomik gelişmeler de masanın diğer önemli konuları arasında. Bakan Şimşek enflasyonla mücadelede gelinen noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktaracak. Öte yandan yapımı biten ve mevcut devam eden deprem konutları hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki kabine üyelerini bilgilendirecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise müfredatta yapılması planlanan değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunum yapacak. Değişiklik onaylanırsa önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacak. Toplantıda gündeme gelecek bir diğer konu İsrail’in Gazze’deki katliamı ve Türkiye’nin yürüttüğü diplomasi trafiği olacak.







