AK Parti'nin acı kaybı

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, cumartesi akşamı geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza, Sütlüce Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde meydana geldi. İl Meclis üyeleri ile ilgili mülakattan çıkarak aracına gitmek üzere karşıdan karşıya geçmeye çalışan Fatma Sevim Baltacı'ya seyir halindeki otomobil çarptı. Ağır yaralanan Baltacı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Baltacı'ya çarpan otomobilin sürücüsü M.C.T. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Emniyette ifadesi alınan M.C.T, "taksirle öldürme" suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Baltacı için dün ikindi namazını müteakip Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ve çok sayıda isim katıldı. Taziyeleri, Fatma Sevim Baltacı'nın eşi Muharrem Baltacı kabul etti.
KOLAY BIR IMTIHAN DEĞIL
Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dava ve yol arkadaşı olarak, haberi aldıklarında hakikaten adeta vurulmuşa döndüklerini söyleyerek, "Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil. Ama biz biliyoruz ki ölüm, hayat, hepsi bizim için birer imtihan. Yine burada da böyle bir imtihanı yaşamış oluyoruz" diye konuştu. Baltacı'nın bütün yol ve dava arkadaşlarına sabrı cemil dileyen Erdoğan, cemaatten, haklarını helal etmelerini istedi.