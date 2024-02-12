AK Parti'nin acı kaybı

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dava ve yol arkadaşı olarak, haberi aldıklarında hakikaten adeta vurulmuşa döndüklerini söyleyerek, "Dava ve yol arkadaşlarının böyle birbirleriyle umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil. Ama biz biliyoruz ki ölüm, hayat, hepsi bizim için birer imtihan. Yine burada da böyle bir imtihanı yaşamış oluyoruz" diye konuştu. Baltacı'nın bütün yol ve dava arkadaşlarına sabrı cemil dileyen Erdoğan, cemaatten, haklarını helal etmelerini istedi.