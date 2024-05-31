AK Parti'nin kamp programı belli oldu

Ekonomi, enerji, tarım, adalet, güvenlik ve dış politika konuları masada olacak. 31 Mart yerel seçiminin analizi ve Meclis çalışmaları ele alınacak. AK Parti'nin izleyeceği yol haritası belirlenecek.

Bu oturumda, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Ziya Yılmaz, Ali İhsan Yavuz ve Erkan Kandemir, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonuçlarına ilişkin sunum yapacak.