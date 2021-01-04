AK Parti'nin masasındaki anket sonuçları: CHP'den ayrılanların kurduğu partiler Kılıçdaroğlu'nun sonu olabilir

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, 'Son anketlere göre çanlar kimin için çalıyor?' başlığıyla yayımlanan yazısında AK Parti'nin kamuoyunun nabzını ölçmek için yaptırdığı kamuoyu araştırmalarından çıkan bazı sonuçları aktardı.

CHP’den ayrılanların oy kapasitesinin AK Parti’den ayrılanlardan daha fazla olduğunun sonuçlara yansıdığını ifade eden Acet, Kılıçdaroğlu’nun bir seçim daha kaybetmesi durumunda, kendisini koltuğunu korumasını sağlayan kadrolaşmanın da koruyamayacağının anketlerde görüldüğünü belirtti.

Acet’in yazısından ilgili kısım şöyle:

"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, pek konuşulmayan ilginç bir durumdan söz ediyor, yapılan kamuoyu araştırmalarında CHP ile köprüleri atanların oy oranlarının Türkiye’nin ikinci partisinin değişimini sağlayabileceğini söylüyor.

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CHP’den ayrılanların yaptıkları ve yapmakta olacakları şeyler var, biz bunları görüyoruz anketlerde. Türkiye’deki ikinci partinin değişimini sağlayacak bir sonuç söz konusu. Gerginliğin bir sebebi de bu. Burada kastedilenler Muharrem ince ve Mustafa Sarıgül gibi CHP’den ayrılarak kendi partilerini kurmak için harekete geçen isimler.

"CHP oy kaybı yaşıyor"

İnce’nin yapılan araştırmalarda yüzde 6 civarında bir oy oranına ulaşabileceği, bu oyların büyük bölümünün de CHP seçmeninden oluşacağı çeşitli zamanlarda yapılan anketlerde bir veri olarak karşımıza çıkıyordu zaten. Diğer yandan son zamanlarda yapılan anketlerde, CHP’den İYİ Parti’ye doğru küçük çaplı da olsa bir yönelim olduğuna dair sonuçlara ulaşılıyor.

"CHP'den ayrılanlar sinirleri germiş olabilir"

Gelinen nokta itibarıyla AK Parti’den ayrılanların oluşturacağı sinerjiye umut bağlarken, kendi içinden ayrılanların gerçek bir rakip olarak ortaya çıkması, sinirleri germiş olabilir. Açıklama yapmıyor diye Kemal Bey’in anketlere ilgisiz olduğu düşünülmesin. Belki de konuşunca ağzı yandığı için böyle davranıyordur.

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2015 Haziran seçimlerine gidilirken uçakta yaptığımız sohbette “Anketlerde artık yüzde 35’leri görüyoruz. Hedefimiz yüzde 40” demişti. Bu sözleri üzerine “Bir önceki seçimde yüzde 26 oy almıştınız. Şimdi aynı oran ya da altında kalırsanız görevi bırakır mısınız” diye sorduğumda “Elbette” karşılığını vermişti.

"Bir seçim daha kaybederse kadrolaşma işe yaramayabilir"

Çok enteresan bir şekilde o seçimde CHP’nin oyu yüzde 25,98 olarak çıkmıştı. Bir gıdım daha yukarda olsa, Kılıçaroğlu’nun o sözlerinin bir ‘bağlayıcılığı’ olmamış olacaktı. Öyle de olsa, CHP’deki son 10 yılda görülen kadrolaşma biçimi, Kılıçdaroğlu’nun yenilgilere rağmen koltuğunu kaybetmesinin önüne geçti. Ama bir seçim daha kaybederse o kadrolaşma da bir işe yaramayabilir. Gerilimin bir nedeni de bu olabilir mi?"

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